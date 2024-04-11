Bloomberg сообщил о самом уязвимом моменте для ВСУ с февраля 2022-го

Из-за острой нехватки боеприпасов, брешей в противовоздушной обороне и усталости украинцев от военных действий Киев «переживает самый уязвимый момент» с февраля 2022 года, считают западные чиновники

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Западные чиновники предупредили о риске краха украинской обороны; ближайшие несколько месяцев станут «тяжелейшим испытанием» для Киева, сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, из-за острой нехватки боеприпасов и личного состава, брешей в противовоздушной обороне и усталости от военных действий Украина «переживает самый уязвимый момент» с февраля 2022 года.

Неназванный американский чиновник отметил, что США не видят никаких признаков скорого прорыва российских войск. Однако, как указал другой собеседник агентства, моральный дух украинцев пал, не исключен коллапс украинской армии.

Глава Европейского командования Вооруженных сил США, командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, выступая накануне в конгрессе, заявил, что российские войска превосходят украинские силы по количеству выпускаемых артиллерийских снарядов в соотношении 5 к 1, а в ближайшие недели это соотношение может увеличиться до 10 к одному без американской помощи, его слова приводит The New York Times. Он предупредил об угрозе поражения Украины. «Ситуация чрезвычайно серьезная», — подчеркнул генерал. ВСУ больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах и системах ПВО, без новых поставок они закончатся «в довольно короткие сроки». «Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ», — указал Каволи.

В марте украинский президент Владимир Зеленский заявил, что армия не готова к новому наступлению российской армии, ожидаемому в ближайшие месяцы. Он предупредил, что без помощи США, которая застряла в конгрессе, Киев будет отступать «шаг за шагом, маленькими шажками». В апреле украинский лидер отметил, что ВСУ не хватает боеприпасов для контрнаступления, и что для защиты Украине «желательно иметь 25 комплексов Patriot по шесть—восемь батарей в каждом».

На этой неделе Зеленский сообщил, что у Украины есть план нового наступления, но Киев нуждается в военной помощи со стороны Вашингтона.

Как писала NYT в феврале, американские военные вместе с Каволи считают, что Киев из-за проблем с помощью от США и нехваткой боеприпасов может рассчитывать на замораживание конфликта. По мнению собеседников газеты, в лучшем случае «украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки провести новое контрнаступление в следующем году».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу говорил, что после провала контрнаступления Киев пытается избежать развала фронта. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — утверждал он.