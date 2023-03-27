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Лувр закрыли для посетителей из-за протестов против пенсионной реформы

Музей Лувр в Париже приостановил работу из-за протестов против пенсионной реформы
Фото: Marco Trujillo / Reuters
Фото: Marco Trujillo / Reuters

Художественный музей Лувр в Париже на время приостановил работу на фоне забастовок и беспорядков против пенсионной реформы, сообщает пресс-служба музея в Twitter.

«Из-за общественных забастовок музей Лувр пока не может быть открыт», — говорится в сообщении.

Несколько десятков протестующих собрались днем 27 марта у входа в Лувр, среди них также были сотрудники музея, так что посетители не смогли попасть внутрь, передает Reuters.

«Мы надеемся, что вы понимаете наши причины», — сказала экскурсовод музея. Один из протестующих был с плакатом: «Выходи на пенсию в 60 лет — работай меньше, чтобы жить дольше».

Кроме того, парижская полиция заявила, что проводит операцию по предотвращению несанкционированных собраний перед Центром Помпиду, национальным центром искусства и культуры.

Хроника протестов во Франции из-за пенсионной реформы. Фотогалерея
Фотогалерея 

Протесты во Франции из-за пенсионной реформы длятся с января. Реформа предполагает постепенное повышение официального возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин с 62 до 64 лет к 2030 году.

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Также с 2027 года вводится правило, согласно которому для получения полной пенсии необходимо делать страховые взносы, то есть быть официально трудоустроенным, в течение 43 лет. Если такого рабочего стажа нет, то на полную выплату можно претендовать при выходе на пенсию в 67 лет.

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о принятии законопроекта о пенсионной реформе без финального голосования в парламенте. Оппозиционные партии (252 депутата) подали две резолюции о недоверии правительству, но они не набрали нужного количества голосов.

В акции протеста 23 марта участвовали, по разным данным, от 1 до 3 млн человек, прекращали работу школы, общественный транспорт, НПЗ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу в стране, и выразил сожаление, что французские власти не смогли лучше донести до населения необходимость ее проведения. Он объяснил, что реформа необходима, чтобы 1,8 млн пенсионеров начали получать прибавку в среднем примерно на €600 в год.

Теги
Франция Париж Лувр протесты пенсионная реформа
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