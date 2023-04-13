Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН»

В ЕС объяснили, что санкции против ЧВК «Вагнера» и РИА «ФАН» были введены из-за «угроз территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В частности, новостное агентство ЕС обвинил в пропаганде военных действий

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Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер» и «Федерального агентства новостей» (РИА «ФАН»), говорится в официальном журнале ЕС.

Так, санкции против ЧВК «Вагнер» были введены из-за того, что бойцы ЧВК участвуют в военной операции против Украины. «Группа «Вагнер» несет ответственность за поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», — сказано в документе.

РИА «ФАН» попало в «черный список» ЕС из-за того, что совет агентства возглавляет основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, а также из-за пропаганды военных действий и группы «Вагнер». ЕС считает, что таким образом новостное агентство «угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Совет Европейского союза по иностранным делам ввел санкции против ЧВК еще в 2021 году: активы компании в ЕС подлежали заморозке, а европейским компаниям запрещалось сотрудничать с ней в любом виде. Новые санкции введены в соответствии с постановлением ЕС № 269/2014 и направлены против лиц или компаний, «угрожающих территориальной целостности Украины». Ограничения предусматривают:

заморозку активов в ЕС;

запрет на любое финансирование участников списка;

участие прямо или косвенно в любой деятельности с целью обхода санкционных мер;

информирование членами ЕС возможных нарушений со стороны подсанкционных компаний и лиц.

ЧВК «Вагнер» — российская частная военная компания, основанная Евгением Пригожиным в 2014 году. Бойцы ЧВК принимают активное участие в конфликте на Украине, о чем неоднократно сообщал как Пригожин, так и российское Минобороны.



Наемничество в России законодательно запрещено: за участие в вооруженных конфликтах на территории другой страны Уголовный кодекс предусматривает до семи лет лишения свободы (ст. 359 УК), за вербовку, обучение, финансирование наемника, «а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях» — до 15 лет тюремного заключения. Других законов, регулирующих сферу ЧВК, в России нет. «Федерального агентство новостей» — российское интернет-издание, учрежденное в мае 2014 года. РИА «ФАН» и часть близких к нему порталов были связаны с так называемой «фабрикой троллей»: первые офисы редакций находились в доме 55 по улице Савушкина в Санкт-Петербурге, писал РБК в 2016 году.

Сам Пригожин находится под санкциями США (с 2016 года), Канады (с февраля 2022 года) и Евросоюза (с апреля 2022 года). ЧВК «Вагнер», основателем которой является Пригожин, находится под санкциями США с 2017 года. В феврале ЕС ввел санкции против 11 физических и семи юридических лиц, «связанных» с ЧВК «Вагнер».

В свою очередь США ужесточили меры экспортного контроля в отношении ЧВК еще в декабре 2022 года, а в конце января 2023 года Министерство финансов США признало ЧВК «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Пригожин после этого заявил, что теперь «наконец-то ЧВК «Вагнер» и американцы — коллеги». «Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», — отметил он.

В то же время в Белом доме отказываются признавать ЧВК «Вагнер» террористической группой, хотя конгресс США настаивает на этом, писала The Hill. Газета со ссылкой на неназванного помощника конгрессмена отмечает, что Вашингтон выступает против признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией, поскольку такие действия могут помешать интересам США в Африке.