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Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» физлица и структуры

Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» 11 физлиц и семь структур
Ограничения коснулись 11 физических и семи юридических лиц, связанных с ЧВК, по причине ее «дестабилизирующего воздействия» в ЦАР, Судане, Мали и на Украине

Совет Европейского союза ввел санкции против 11 физических и семи юридических лиц, связанных с ЧВК «Вагнер», по причине ее «дестабилизирующего воздействия», сообщается на сайте совета.

«Деятельность группы Вагнера представляет угрозу для людей в странах, где она действует, и для Европейского союза. Они угрожают международному миру и безопасности, поскольку действуют вне каких-либо правовых норм», — отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В частности, под ограничения попали восемь человек и семь компаний, «ответственных или причастных к серьезным нарушениям прав человека в Центральноафриканской Республике и Судане», а также одно физлицо, «ответственное за действия, угрожающие миру, безопасности или стабильности Мали». Еще двое были включены в список «в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Ограничения предусматривают замораживание активов и запрет на поездки в страны Евросоюза. Кроме того,
гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

В декабре 2021 года Брюссель внес в санкционный список саму ЧВК, а также связанные с ней восемь физических и три юридических лица «за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике». В конце декабря прошлого года санкции против частной военной компании ужесточили США, а в конце января этого года признали ее «транснациональной преступной организацией» и ввели ограничительные меры в отношении ряда связанных с ней компаний и физлиц.

В субботу ЕС ввел десятый пакет санкций против России. Под них попали 87 физических и 34 юридических лица. Всего ограничения коснулись 1473 граждан и 205 компаний.

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Теги
Елена Чернышова
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