Кулеба призвал превратить Черное море в море НАТО

По мнению главы МИД Украины, Черное море необходимо демилитаризировать, оно должно быть использовано для торговли и путешествий

Черное море следует превратить в море НАТО, как это произошло с Балтийским морем. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Черноморской конференции по безопасности.

«Эти военные действия доказали, что безопасность региона неделима. Угроза одному — угроза всем», — подчеркнул он. По его словам, Черное море нуждается в демилитаризации и должно быть использовано для путешествий и торговли.

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