Латвия объяснила присутствие своих военных на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 89,76 (+0,03) Инвестиции, 12 апр, 16:39 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 82,09 (-0,09) Инвестиции, 12 апр, 16:39
Токио призвал к эвакуации с Хоккайдо из-за запущенной Пхеньяном ракеты Политика, 02:02
Посол заявил о деловом уроне США из-за санкций против России Политика, 01:51
Полковник ВСУ назвал проблему для сил Киева в Бахмуте Политика, 01:38
Песков отказался называть участников ПМЭФ с Запада, так как «их съедят» Бизнес, 01:07
Индия заявила о проблемах у 3 млн рабочих в случае санкций против АЛРОСЫ Политика, 01:01
Латвия объяснила присутствие своих военных на Украине Политика, 01:01
Зеленский заявил о прозрачности «до каждого цента» в поставках оружия США Политика, 00:45
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В утечке документов Пентагона нашли данные о потерях украинской армии Политика, 00:34
В Новой Москве произошла стрельба Общество, 00:18
Минобороны Украины назвало данные из утечек Пентагона смесью правды и лжи Политика, 00:08
Застройщики выставили на продажу лишь половину строящегося жилья Недвижимость, 00:02
Справится ли «Манчестер Юнайтед» без лидера. Интриги плей-офф Лиги Европы Спорт, 00:01
Банки Швейцарии ужесточат контроль за счетами россиян Финансы, 00:00
Демографы назвали число мигрантов для стабилизации населения России Экономика, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Латвия объяснила присутствие своих военных на Украине

Минобороны Латвии: латвийские военные на Украине выполняют вспомогательные функции
Информация о присутствии на Украине военных из США, Великобритании, Франции и Латвии содержалась в материалах из утечки документов Пентагона. Рига заявила, что латвийские военные выполняют там «вспомогательные функции»
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Латвия действительно отправила на Украину своих военнослужащих, но они выполняют там «вспомогательные функции», в том числе по охране грузов и посольства, но не участвуют в боевых действиях, пишет Delfi со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Больше подробностей ведомство не предоставило и не уточнило других деталей «вспомогательных функций», отмечается в заметке. В то же время министерство сообщило, что ранее принципиально не комментировало сообщения об утечке в Пентагоне, поскольку считает целью публикации документов «дискредитацию вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления».

Как пишет Delfi, документ из утечки Пентагона, датированный 23 марта, содержит информацию о том, что на Украине находятся 17 латвийских, 15 французских и 14 американских военнослужащих.

The Guardian, тоже изучившая попавшие в открыытй доступ материалы, писала о 50 британских военных по состоянию на февраль—март 2023 года. Минобороны Великобритании комментировать эти данные отказалось.

Присутствие американских военных на Украине подтвердили в Вашингтоне. По словам представителя Совета по национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби, они в небольшом количестве находятся в американском посольстве. Конкретных данных о численности он приводить отказался.

Западные страны во главе США заявляли, что не будут отправлять на Украину своих военнослужащих, поскольку не хотят прямого конфликта между НАТО и Россией. Об этом говорил американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Читайте на РБК Pro
С какими сложности идет стратегический разворот бизнеса на Восток
Как искать работу с помощью ChatGPT
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу
Отношения с FATF на паузе, но смягчения «антиотмывочных» правил не будет

Через несколько дней после начала российской военной операции Киев объявил о создании «иностранного легиона» для привлечения военнослужащих из других стран. Позже об уничтожении подразделений с иностранными наемниками неоднократно заявляло Минобороны России. По прошлогодней оценке ведомства, больше всего наемников приехало участвовать в боевых действиях на Украине из Польши, Румынии, Великобритании и Хорватии.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Латвия военный контингент
Материалы по теме
Рогов заявил о появлении немецких наемников на запорожском направлении
Политика
В утечке документов Пентагона нашли данные о потерях украинской армии
Политика
Си Цзиньпин призвал военных активизировать подготовку к реальным боям
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter