Латвия объяснила присутствие своих военных на Украине

Информация о присутствии на Украине военных из США, Великобритании, Франции и Латвии содержалась в материалах из утечки документов Пентагона. Рига заявила, что латвийские военные выполняют там «вспомогательные функции»

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Латвия действительно отправила на Украину своих военнослужащих, но они выполняют там «вспомогательные функции», в том числе по охране грузов и посольства, но не участвуют в боевых действиях, пишет Delfi со ссылкой на заявление Минобороны страны.

Больше подробностей ведомство не предоставило и не уточнило других деталей «вспомогательных функций», отмечается в заметке. В то же время министерство сообщило, что ранее принципиально не комментировало сообщения об утечке в Пентагоне, поскольку считает целью публикации документов «дискредитацию вооруженных сил Украины и их планируемого контрнаступления».

Как пишет Delfi, документ из утечки Пентагона, датированный 23 марта, содержит информацию о том, что на Украине находятся 17 латвийских, 15 французских и 14 американских военнослужащих.

The Guardian, тоже изучившая попавшие в открыытй доступ материалы, писала о 50 британских военных по состоянию на февраль—март 2023 года. Минобороны Великобритании комментировать эти данные отказалось.

Присутствие американских военных на Украине подтвердили в Вашингтоне. По словам представителя Совета по национальной безопасности Белого Дома Джона Кирби, они в небольшом количестве находятся в американском посольстве. Конкретных данных о численности он приводить отказался.

Западные страны во главе США заявляли, что не будут отправлять на Украину своих военнослужащих, поскольку не хотят прямого конфликта между НАТО и Россией. Об этом говорил американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Через несколько дней после начала российской военной операции Киев объявил о создании «иностранного легиона» для привлечения военнослужащих из других стран. Позже об уничтожении подразделений с иностранными наемниками неоднократно заявляло Минобороны России. По прошлогодней оценке ведомства, больше всего наемников приехало участвовать в боевых действиях на Украине из Польши, Румынии, Великобритании и Хорватии.