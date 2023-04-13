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Полковник ВСУ назвал проблему для сил Киева в Бахмуте

Полковник ВСУ Палиса: в Бахмуте украинским силам не хватает снарядов
Полковник Палиса заявил, что украинские силы в Бахмуте столкнулись с недостатком боеприпасов, и сказал, что Запад не должен медлить с поставками. Боевые действия в городе военный назвал «тяжелыми»
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters
Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Украинские силы в Бахмуте (Артемовске) столкнулись с дефицитом вооружений, сообщил газете The New York Times (NYT) командир 93-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Павел Палиса.

«Мне, как командиру, больно видеть, как мы расплачиваемся жизнью за нехватку боеприпасов», — сказал он.

Палиса уточнил, что военным не хватало артиллерийских, танковых снарядов и гранатометов. Дефицит сложился не потому, что их нелегко доставить в город, а из-за общей нехватки боеприпасов на складах. Он отметил, что партнеры Украины медлят с поставками, хотя усилия Запада, направленные на решение этой проблемы, заметны.

«Извините, но нам нужно, чтобы наши партнеры были быстрее», — отметил военный.

Газета отмечает, что боевые действия в районе города продолжаются уже около 10 месяцев. Накануне, 11 апреля, глава активно действующей в ходе боев в Артемовске частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что под контролем российских сил находятся 80% города. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о контроле над всеми административными зданиями Артемовска.

В конце марта украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киеву не хватает оружия для контрнаступления. Незадолго до этого страны ЕС достигли договоренности о поставке 1 млн снарядов Украине с их военных складов в течение года. В ЕС на это решили выделить €1 млрд, еще €1 млрд должен пойти на восполнение своих запасов.

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12 апреля Польское агентство печати со ссылкой на источник сообщило о блокировке Францией выделения этих средств из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах с последующей передачей Киеву.

Россия осуждает поставки Западом оружия Украине. Кремль заявлял, что такая помощь продлевает страдания украинского народа на дольше, чем это могло бы быть.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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