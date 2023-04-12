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PAP узнало о блокировке Францией закупки боеприпасов для Украины

PAP: Франция единственная в ЕС блокирует закупку 1 млн боеприпасов для Украины
В марте Боррель сообщил, что страны ЕС согласились выделить €2 млрд на закупку 1 млн 155-мм снарядов для Украины. Как пишет PAP, Париж блокирует выделение средств из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах
Фото: Timothy L. Hale / Zuma / Global Look Press
Фото: Timothy L. Hale / Zuma / Global Look Press

Франция заблокировала выделение средств Евросоюза (ЕС) на $2 млрд на закупку 1 млн 155-мм боеприпасов для Украины из-за несогласия с механизмом их закупки в третьих странах с последующей передачей Киеву. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в ЕС сообщает Польское агентство печати (Polska Agencja Prasowa, PAP).

«В этой ситуации решением было бы закупить боеприпасы в третьей стране, а затем возместить их из составов одной из стран-членов, передав другие вооружения третьей страны. По этому поводу продолжаются переговоры», — заявил агентству источник, комментируя отказ Франции от подобной идеи.

По его словам, Париж выступает за создание механизма принуждения «к заказу конкретного оборудования, которое может на самом деле не понадобиться украинской стороне», а также выступает против положения о возмещении стоимости боеприпасов лишь по требованию Киева.

20 марта верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что страны союза приняли «историческое решение» и согласились на поставку 1 млн 155-мм снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев.

На реализацию плана ЕС намерен выделить €2 млрд из Европейского фонда мира. Одна половина этой суммы пойдет на отправку боеприпасов из запасов стран Евросоюза Киеву, вторая — на совместные закупки снарядов государствами-членами, чтобы восполнить эти запасы. Контракты будет размещать Европейское оборонное агентство (EDA).

Politico ранее писала о разногласиях в ЕС насчет обеспечения поставок боеприпасов Украине: страны не могли решить, какие компании получат право производить снаряды для восполнения европейских запасов после этих поставок. Источники издания сообщали, что на необходимости ограничить круг оборонных предприятий только европейскими настаивает Франция, ее поддерживают Греция и Кипр. Последние опасаются, что контракты в противном случае могут получить турецкие компании, — а у Афин и Никосии напряженные отношения с Анкарой.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина боеприпасы Франция ЕС
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