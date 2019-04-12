Путин за год заработал меньше Медведева

Путин за год заработал меньше Медведева

В 2018-м президент заработал 8,65 млн руб. Годом ранее его задекларированный доход составил 18,7 млн руб. Медведев за прошлый год заработал 9,9 млн руб.

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн руб., следует из декларации, которая опубликована на сайте Кремля. По сравнению с 2017-м его доход уменьшился в два раза.

В собственности президента имеются две квартиры (77 и 153,7 кв. м), гараж и гаражное место (по 18 кв. м), а также два автомобиля — ГАЗ-М21, «Нива» — и автоприцеп «Скиф».

Премьер-министр Дмитрий Медведев за 2018 год заработал 9,917 млн руб. В его декларации также указаны квартира площадью 367,8 кв. м, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, в аренде у премьера есть земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м.

В 2017-м Путин заработал 18,7 млн руб. Это было почти вдвое больше, чем в 2016-м (8,8 млн руб.). Тогда же из декларации исчез земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м. В 2017 году этот участок был продан, и именно поэтому доход президента резко вырос, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков