Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб.
В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м). Комаров с 2015-го по май 2018 года возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». Его доход за 2016 год составил 96,3 млн руб.
С июля по сентябрь 2018-го Комаров занимал пост замминистра науки и высшего образования, 7 сентября был назначен полпредом президента в ПФО.
На сайте полпредства ПФО объясняется, что сумма дохода Комарова складывается из нескольких составляющих. Доход по основному месту работы (22,6 млн руб.), доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (16,3 млн руб.), доход от продажи автомобиля Lada Largus (200 тыс. руб.) и от продажи ценных бумаг АвтоВАЗа (618,1 млн руб.).