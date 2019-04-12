Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»

Комаров был президентом ОАО «АвтоВАЗ» с 2009 по 2013 год «и вместе с топ-менеджерами компании периодически вкладывал средства в развитие крупнейшего отечественного автопроизводителя, покупая пакеты акций предприятия», говорится на сайте полпредства.

После перехода в «Роскосмос» Комаров передал акции АвтоВАЗа в управление Сбербанку. В прошлом году АвтоВАЗ объявил о принудительном выкупе своих бумаг, «в связи с чем Игорь Комаров получил доход в вышеуказанном размере».

На втором месте по доходам среди чиновников Кремля стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — 66,6 млн руб., получивший в два раза больше, чем в 2017 году.

На третьем месте — один из ближайших соратников Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков с 61 млн руб. В 2017 году его доход составлял 10,9 млн руб.

Новиков пояснил РБК, что его доход за прошлый год состоит из зарплаты. «Плюс я заключил договор продажи недвижимости, чтобы купить новое жилье, так как увеличивается семья, получил доход и вложил в долевое строительство», — сообщил он.

По итогам декларационной кампании прошлого года самый большой доход был зафиксирован у главы администрации президента Антона Вайно (255,8 млн руб.), помощника президента Николая Цуканова (41,2 млн руб.), секретаря Совбеза Николая Патрушева (33,6 млн руб.).