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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Доходы власти ,  
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Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал доход в 2018 году в размере 657,278 млн руб. В полпредстве объяснили доходы чиновника продажей акций АвтоВАЗа
Игорь Комаров (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб.

В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м). Комаров с 2015-го по май 2018 года возглавлял госкорпорацию «Роскосмос». Его доход за 2016 год составил 96,3 млн руб.

С июля по сентябрь 2018-го Комаров занимал пост замминистра науки и высшего образования, 7 сентября был назначен полпредом президента в ПФО.

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На сайте полпредства ПФО объясняется, что сумма дохода Комарова складывается из нескольких составляющих. Доход по основному месту работы (22,6 млн руб.), доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях (16,3 млн руб.), доход от продажи автомобиля Lada Largus (200 тыс. руб.) и от продажи ценных бумаг АвтоВАЗа (618,1 млн руб.).

Комаров был президентом ОАО «АвтоВАЗ» с 2009 по 2013 год «и вместе с топ-менеджерами компании периодически вкладывал средства в развитие крупнейшего отечественного автопроизводителя, покупая пакеты акций предприятия», говорится на сайте полпредства.

После перехода в «Роскосмос» Комаров передал акции АвтоВАЗа в управление Сбербанку. В прошлом году АвтоВАЗ объявил о принудительном выкупе своих бумаг, «в связи с чем Игорь Комаров получил доход в вышеуказанном размере».

На втором месте по доходам среди чиновников Кремля стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко — 66,6 млн руб., получивший в два раза больше, чем в 2017 году.

На третьем месте — один из ближайших соратников Кириенко, начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков с 61 млн руб. В 2017 году его доход составлял 10,9 млн руб.

Новиков пояснил РБК, что его доход за прошлый год состоит из зарплаты. «Плюс я заключил договор продажи недвижимости, чтобы купить новое жилье, так как увеличивается семья, получил доход и вложил в долевое строительство», — сообщил он.

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По итогам декларационной кампании прошлого года самый большой доход был зафиксирован у главы администрации президента Антона Вайно (255,8 млн руб.), помощника президента Николая Цуканова (41,2 млн руб.), секретаря Совбеза Николая Патрушева (33,6 млн руб.).

Авторы: Наталья Галимова, Дада Линделл
Теги: Роскосмос, администрация президента, декларации, Сергей Кириенко ..., Игорь Комаров
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