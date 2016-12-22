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Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации
Политика, 10:34
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Японская газета выяснила условия Ким Чен Ына для начала денуклеаризации
​Пхеньян готов разработать дорожную карту процесса денуклеаризации, выяснила Tokyo Shimbun. Взамен северокорейский лидер Ким Чен Ын рассчитывает получить от США компенсацию и гарантии сохранения политической системы КНДР
Ким Чен Ын (Фото: KCNA via Reuters)

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоялась в Пекине в конце марта, заявил о готовности Пхеньяна разработать «дорожную карту» процесса денуклеаризации. Об этом пишет японская газета Tokyo Shimbun со ссылкой источники, близкие к китайской и северокорейской стороне.

Как отмечает издание, Пхеньян может подготовить этот план как перед встречей Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, так и после. По информации газеты, лидер КНДР заверил председателя КНР, что, если Вашингтон прекратит враждебную политику, Пхеньян не будет нуждаться в ядерном оружии.

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При этом Ким Чен Ын выдвинул ряд условий. Власти КНДР согласятся подготовить «дорожную карту», если получат от Вашингтона компенсацию и гарантии ​сохранения северокорейской политической системы, сообщает Tokyo Shimbun.

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Визит в Китай Ким Чен Ын совершил 25–28 марта. Он впервые выехал из КНДР, с того момента как возглавил страну в 2011 году. В апреле, как ожидается, пройдет встреча лидеров Северной и Южной Кореи. Корейские саммиты не проводились с 2007 года.

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В мае или июне планируется первая в истории встреча главы КНДР с президентом США. Сейчас стороны обсуждают место проведения саммита. По данным CNN, вопрос прорабатывается на ​секретных переговорах, ​в которых участвует директор ЦРУ Майкл Помпео, кандидатуру которого Трамп выдвинул на пост госсекретаря. КНДР настаивает на проведении встречи в Пхеньяне или в столице Монголии, позиция Вашингтона не известна, отмечает телеканал.

Как сообщала со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне южнокорейская газета The Chosun Ilbo, Трамп потребует от лидера КНДР ядерного разоружения в течение года.

Автор: Семен Нехорошкин.
Теги: ядерная программа , КНДР
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