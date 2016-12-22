СМИ узнали о требуемых Трампом от КНДР сроках отказа от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп потребует от лидера КНДР Ким Чен Ына ядерного разоружения в течение года. Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Вашингтоне сообщает южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

На запланированной в начале лета встрече с Ким Чен Ыном Трамп потребует полной денуклиаризации и утилизации ядерного оружия Северной Кореи в срок от шести месяцев до года. По словам источника газеты, американский президент выступает против поэтапной денуклиаризации, которую предлагает Пхеньян, так как такой способ более сложный, а также потому, что подобные инициативы экс-президентов США Билла Клинтона и Барака Обамы ранее провалились.

Пресс-секретарь Тихоокеанского и восточноазиатского департамента Госдепа США Катина Адамс отметила, что администрация Трампа не даст КНДР с помощью поэтапной денуклиаризации «выиграть время».

В то же время The Wall Street Journal 9 апреля сообщала, что Вашингтон признал план северокорейских властей о поэтапном ядерном разоружении. Трамп заявлял, что возможная встреча с Ким Чен Ыном пройдет в мае или начале июня. На ней должны будут обсуждаться вопросы отказа КНДР от ядерного оружия. Среди предполагаемых мест встречи — столица КНДР Пхеньян и столица Монголии Улан-Батор.

