WSJ узнала о признании Вашингтоном намерений КНДР в денуклеаризации

Руководство Северной Кореи сообщило администрации США о своей готовности к поэтапной денуклеаризации, передает газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, об этом же намерении на переговорах с американским президентом Дональдом Трампом должен сообщить северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«США подтвердили, что Ким Чен Ын согласен обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова», — сказал газете американский правительственный чиновник.

Издание не уточняет, когда и в какой форме были представлены эти заверения со стороны Пхеньяна. При этом, по данным источников, в течение «нескольких недель» американская сторона ничего не слышала со стороны Пхеньяна. В результате это вызвало опасения, что Южная Корея, также проводящая со своей стороны переговоры с Пхеньяном, «преувеличила готовность» Ына к разоружению.



The Washington Post подчеркивает, что предоставленная гарантия не означает, что переговоры между США и КНДР «обязательно будут успешными». Пхеньян указывал ранее, что прогресс в направлении денуклеаризации полуострова должен происходить поэтапно, одновременно с дипломатическими и экономическими уступками со стороны США.

В конце марта при этом министр иностранных дел Японии Таро Коно предупредил, что Северная Корея ведет подготовку к новому ядерному испытанию. «КНДР вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию», — заявлял Коно.

За последнее ядерное испытание, которое Пхеньян провел в сентябре 2017 года, Евросоюз ввел санкции против КНДР и неоднократно их расширял. 6 апреля ЕС добавил в санкционный список одно физическое лицо и 21 юридическое, заморозив их счета.