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Глава парламента Кузбасса подал в отставку в пользу Тулеева
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Глава парламента Кузбасса подал в отставку в пользу Тулеева
Политика, 08:32
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Глава парламента Кузбасса подал в отставку в пользу Тулеева
Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что с удовольствием вернется к преподаванию, чтобы покинувший пост губернатор Аман Тулеев смог возглавить «свою команду» в региональном парламенте
Алексей Синицын (Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»)

Алексей Синицын, с осени 2016 года занимающий пост главы совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО), досрочно подал в отставку, сообщает агентство «РИА Новости». Решение покинуть свой пост Синицын объяснил желанием дать возможность возглавить парламент Кузбасса бывшему губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

Синицын напомнил, что именно Тулеев на выборах депутатов совета народных депутатов в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения «Единой России».

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«Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева... Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», — сказал Синицын агентству «РИА Новости».

На своей странице в сети Facebook Синицын пояснил, что написал заявление о сложении с себя полномочий спикера, чтобы у депутатов появилась возможность выбрать новым главой регионального парламента Тулеева. Сам Синицын намерен вернуться к преподавательской и адвокатской деятельности.

«У меня есть и всегда были две любимые профессии: адвокатская деятельность и преподавание. И я с удовольствием вернусь к любимому делу. Кроме этого у меня огромное количество личных планов, вынужденно отложенных из-за напряженного рабочего графика на посту председателя СНДКО», — подчеркнул он.

По словам Синицына, депутаты парламента Кузбасса рассмотрят его заявление на внеочередной сессии 10 апреля.

5 апреля член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что семь депутатов нижней палаты парламента от Кемеровской области обратились к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на должность спикера СНДКО.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов эту идею не поддержал. «Я считаю, что это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения», — сказал Неверов «Интерфаксу».

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В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию с выдвижением бывшего губернатора на пост спикера областного парламента.

Тулеев объявил о своей отставке 1 апреля, спустя неделю после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», — заявил Тулеев в видеообращении к жителям Кузбасса.

Во вторник, 3 апреля, в избиркоме Кемеровской области заявили, что Аман Тулеев получил вакантный депутатский мандат областного совета народных депутатов. Временно исполняющим обязанности главы области после отставки Тулеева стал вице-губернатор Сергей Цивилев.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Аман Тулеев , Кемеровская область , Кузбасс
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