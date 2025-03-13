Колесников анонсировал встречу Путина со спецпосланником Трампа

В Кремле вечером пройдет встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, сообщил спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников.

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости)

Вечером 13 марта президент России Владимир Путин проведет встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников со ссылкой на собственную информацию.

Встреча пройдет в 1-м корпусе Кремля после переговоров Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Кремль, в свою очередь, обещал «своевременно проинформировать», если встреча Путина с Уиткоффом состоится. Уиткофф проведет встречу с российскими представителями «очень высокого ранга», сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

О том, что спецпосланник Трампа посетит Москву, сообщал ранее Bloomberg.

Самолет, который приписывают Уиткоффу, прилетел в Россию. При этом помощник Путина Юрий Ушаков указывал, что США выбрали посредника в переговорах России и США и это не Уиткофф.

Отвечая на идею о временном перемирии, Ушаков говорил, что предложенное временное перемирие на Украине — это передышка для украинских военных. По его словам, Россия хочет долгосрочного перемирия с учетом интересов Москвы.

Украина приняла идею США прекратить огонь на 30 дней после встречи с американской делегацией 11 марта в Саудовской Аравии. В обмен США отменят паузу в предоставлении разведданных и возобновят военную помощь Украине.