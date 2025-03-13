Лукашенко заявил, что идея о перемирии Украины и России — не уловка

Для урегулирования конфликта на Украине и Москва, и Киев должны «обставляться нормально» и руководствоваться «только фактами», сказал Лукашенко. Никаких конкретных планов для прекращения огня у США нет, считает он

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что озвученная США идея 30-дневного перемирия на Украине — «это не уловка и не будет уловкой». Но договориться об урегулировании на Украине, по мнению Лукашенко, удастся, когда «Россия достанет свои козыри».

Президент Белоруссии прибыл в Кремль для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди тем, которые он намерен обсудить с президентом России, Лукашенко обозначил подход США к прекращению огня на Украине. Белорусский президент считает, что у «американцев нет никакого плана», а Вашингтон просто «зондирует почву».

Комментируя предложение о перемирии на Украине, которое было выдвинуто на переговорах Киева и Вашингтона в Джидде, Лукашенко сказал: «Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально. Мой вам совет. Только факты».

Путин говорил, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть «долгосрочный мир», а не «краткое перемирие». Помощник президента Юрий Ушаков считает, что временное прекращение огня станет для украинских военных «передышкой».

Россия пока ждет от США детали о предложениях, которые были приняты после переговоров украинской и американской делегаций, говорил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. И Москва, и Киев уже заявили, что на территориальные уступки не согласны.