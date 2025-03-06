Володин, Клишас и Останина поспорили из-за закона об эвтаназии собак

В ответ на законопроект, дающий регионам право на эвтаназию животных, Клишас напомнил о постановлении КС. Володин заявил о возможном конфликте интересов у сенатора, Клишас ответил про «принятые в Думе стандарты дискуссии»

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Законопроект, который запрещает возвращать отловленных бездомных собак на улицы и разрешает регионам их усыплять после истечения определенного срока, не противоречит позиции Конституционного суда, уверена его автор, глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«[Вопрос] о тотальном уничтожении бездомных животных никогда никто не ставил. Но вопрос ставится в двух плоскостях. Первое — это убрать бесхозных собак с улиц. И второе — это ужесточить наказание для тех, кто, единожды приручив эту самую собаку, затем выбросил ее на улицу, — заявила Останина РБК. — Это скажется и на ответственности местных властей, это скажется и на тех хозяевах, которые, имея животное, отпустили его на улицу, или животное самостоятельно убежало, и они не обеспечивали безопасность ни животным, ни людям».

Она привела в пример недавний случай, когда 26 февраля две собаки породы хаски сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика, сильно искусав ему лицо. По данным Baza, хозяин хаски не кормил их около десяти дней. «Поэтому я не думаю, что Конституционный суд встанет на сторону собак хаски, а не на сторону мальчика», — добавила Останина.

Так она ответила на напоминание главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом о постановлении Конституционного суда от июля 2024 года, в котором КС пришел к выводу, что эвтаназия бездомных животных должна быть исключительной мерой, допустимой при ряде условий. Клишас в своем телеграм-канале 5 марта обратил внимание на позицию суда о том, что законодатель вправе выбирать наиболее эффективные средства, гарантирующие государственную защиту человека, его прав и свобод, а также общественную безопасность. В то же время законодатель должен учитывать, что животные могут нуждаться в защите как существа, которые способны испытывать эмоции, страдать и за судьбу которых человек несет ответственность, процитировал постановление сенатор.

«Таким образом, исходя из позиции Конституционного суда, можно сделать вывод о недопустимости введения в федеральное законодательство бессрочного и распространяемого на всю территорию РФ, без учета сложившихся обстоятельств в конкретном субъекте РФ, положения о возможном умерщвлении животных, содержащихся в приютах», — заключил он.

Останина в разговоре с РБК подчеркнула, что законопроект дает регионам полномочия решать самим, сколько времени они будут содержать в приютах отловленных животных. «Да пусть они этих собак кормят, на пенсию их отправляют, собачий капитал им выплачивают, если на это есть деньги. Пусть хоть до самого ухода из жизни собака живет в этом приюте, если есть возможности. Но не на улице», — заявила Останина.

В конце февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение подготовить законодательные нормы, защищающие граждан от нападения бездомных собак. Для этого была сформирована рабочая группа под руководством Останиной. 28 февраля был внесен законопроект, подготовленный группой. В нем авторы предложили запретить возвращать отловленных на улицах животных обратно (соответствующий пункт из перечня разрешенных мероприятий по обращению с животными в федеральном законе № 498 предлагается исключить). Кроме того, предлагается внести изменения в полномочия регионов в части обращения с бездомными животными и разрешить им устанавливать предельный срок содержания таких животных в приютах после отлова. После истечения этого срока, согласно предлагаемым нормам, животных можно будет усыплять.

Председатель Госдумы Володин после этого заявил о возможном конфликте интересов Клишаса. В четверг, 6 марта, на совещании руководства Думы со статс-секретарями — заместителями глав министерств Останина задала вопрос о позиции Клишаса. «От чьего имени выступает сенатор Клишас, говоря, что Совет Федерации не намерен поддержать этот законопроект?» — спросила она.

«Никто не отменял закон федеральный о конфликте интересов, — ответил на это Володин. — Смысл закона — если депутат имеет отношение к какому-то роду деятельности, а в данном случае к ассоциации собак разных видов, он должен уведомить генерального прокурора о том, что будет занимать позицию по данному вопросу или участвовать в рассмотрении этого вопроса. Председателя палаты нужно уведомить. Все иное может навлечь на него проблемы. <...> Если не сделаны такие заявления, то мы переживаем. Так можно и мандата лишиться».

В 2020 году Клишас упоминался в публикации, посвященной всероссийскому форуму «Ответственное собаководство» Российской кинологической ассоциации (РКФ) как «судья РКФ–FCI по породам собак». На вопрос РБК о том, как он сейчас связан с кинологическими ассоциациями, Клишас ответил «никак» и пояснил, что у него есть породистые собаки, которые зарегистрированы в Российской кинологической федерации.

В ответ на высказывания Останиной сенатор в своем телеграм-канале напомнил, что не заявлял о несогласии Совфеда с законопроектом, а пока «ограничился только цитатами из постановления Конституционного суда».

«Уважаемые коллеги, никакого конфликта нет, идет профессиональное обсуждение постановления Конституционного суда от 18 июля 2024 года № 38 — по принятым в Думе стандартам дискуссии», — написал Клишас.

В 2023 году Госдума приняла закон, который дал регионам возможность самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными при соблюдении ряда условий. После этого некоторые регионы приняли собственные региональные законы, разрешающие усыплять бездомных собак, например, в случаях нападения на людей или если для них не нашлось новых хозяев.

Эксперты, которых опросил РБК на этапе принятия законопроекта летом 2023 года, утверждали, что умерщвление бездомных животных в перспективе не приводит к сокращению их популяции, так как любая популяция будет пытаться восстановить свою численность. «В 1990-е уже практиковалась эвтаназия. Этот опыт показал, что такие методы неэффективны, потому что животных при этом не становилось меньше и проблема не решалась», — говорила координатор фонда помощи бездомным животным «Рэй» Наталья Цветкова. По ее словам, программа ОСВВ доказала свою эффективность, и в тех регионах, где на нее выделялись деньги и ее положения реализовывались, проблема с бездомными животными решалась.