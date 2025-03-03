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Общество ,  
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В каких регионах разрешили усыплять бездомных животных. Карта

17 регионов приняли законы об усыплении бездомных животных
В Думе возобновили дискуссию о борьбе с проблемой бродячих собак. Вместе с тем все больше регионов разрешают усыплять бездомных животных. Где одобрена такая мера — в инфографике РБК
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В Госдуме готовят предложение по решению проблемы бездомных животных. Депутаты хотят запретить выпускать бродячих собак обратно на улицы, а также разрешить их усыпление.

Летом 2023 года российские регионы получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными. Ранее закон устанавливал единые требования для всех субъектов — отлов, размещение в приютах, стерилизация, вакцинация и возврат неагрессивных животных в места обитания.

После принятия поправок некоторые регионы воспользовались новым правом и легализовали эвтаназию бездомных животных. В настоящее время подобные законы действуют в 15 субъектах, еще в двух — Мордовии и Хакасии — вскоре вступят в силу.

Первым регионом, в котором разрешили умерщвлять бездомных животных, стала Бурятия. Народный хурал (парламент) республики в ноябре 2023 года одобрил закон, разрешающий эвтаназию страдающих от неизлечимых болезней и «социально опасных» животных, а также тех, кто содержится в приютах более 30 дней. Это вызвало волну возмущения жителей.

Живодерство или защита: что важно знать о законе о безнадзорных животных
Политика
Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Группа граждан вместе с благотворительной организацией помощи животным обратились в Верховный суд региона и потребовали признать недействующими положения регионального закона. Верховный суд Бурятии, в свою очередь, направил запрос в Конституционный суд. Инстанция признала эвтаназию бездомных животных «исключительной мерой», которая может допускаться только в случае их опасности для человека или в связи «с экстраординарной ситуацией» в определенном регионе.

В Магаданской области отказались усыплять невостребованных животных
Общество
Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В результате власти региона отменили один пункт закона — о праве умерщвлять животных через 30 дней пребывания в пунктах временного содержания. Эвтаназия бездомных животных в регионе все еще разрешена, если те проявляют агрессию, нападают на человека или являются переносчиками заразной болезни.

После того как Конституционный суд озвучил свою позицию по вопросу эвтаназии, оспорить пункт об усыплении невостребованных животных смогли в Якутии и Магаданской области.

Особый закон действует в Оренбургской области — там усыпить безнадзорных животных могут, но только при объявлении экстраординарной ситуации. В настоящее время такой спецрежим действует в нескольких городах региона, в том числе в Оренбурге.

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Теги
София Шошина София Шошина, Вячеслав Едельсон
бездомные животные законопроект Госдума эвтаназия усыпление
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