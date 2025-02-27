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Хозяину напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинение

Хозяину напавших на ребенка в Сочи собак предъявили обвинение
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Следователь предъявил обвинение хозяину двух собак по делу о нападении на ребенка в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 118 Уголовного кодекса — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По данным телеграм-канала Baza, ребенка покусали две хаски. На допросе их хозяин признал вину и пояснил, что некоторое время не кормил собак, добавили в управлении СК.

Инцидент произошел утром 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Адлерском районе Сочи. По версии следствия, две домашние собаки, сорвавшиеся с цепи и находившиеся без присмотра хозяина, напали на девятилетнего мальчика и покусали ему лицо. Проходившие мимо местные жители отогнали собак и сообщили родителям мальчика о произошедшем.

Ребенка госпитализировали, он еще находится в больнице, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь, рассказали в управлении СК.

В Сочи завели дело после нападения двух собак на девятилетнего мальчика
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Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

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Теги
Сочи Следственный комитет Краснодарский край собаки
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