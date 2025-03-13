Кремль назвал возможные сроки высказываний Путина по перемирию на Украине

В Кремле допустили высказывания Путина по перемирию на Украине в четверг

Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Президент России Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказать «более конкретные и содержательные оценки» по предложению о временном перемирии на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «60 минут» на «Россия 1».

Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом также заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все будет зависеть от вопросов журналистов», — сказал он.

Ушаков подчеркнул, что предложение о временном перемирии — это передышка для украинских военных. Россия стремится к долгосрочному урегулированию конфликта с учетом интересов Москвы, отметил он.

Песков ранее заявил, что Россия пока ждет от США детали о предложениях, которые были приняты после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. По итогам этой встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие.