Кремль назвал возможные сроки высказываний Путина по перемирию на Украине
Президент России Владимир Путин может в четверг, 13 марта, высказать «более конкретные и содержательные оценки» по предложению о временном перемирии на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в эфире программы «60 минут» на «Россия 1».
Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом также заявил на брифинге для журналистов пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Все будет зависеть от вопросов журналистов», — сказал он.
Ушаков подчеркнул, что предложение о временном перемирии — это передышка для украинских военных. Россия стремится к долгосрочному урегулированию конфликта с учетом интересов Москвы, отметил он.
Песков ранее заявил, что Россия пока ждет от США детали о предложениях, которые были приняты после переговоров США и Украины в Саудовской Аравии. По итогам этой встречи Киев согласился на 30-дневное перемирие.
Читайте РБК в Telegram.
Российские военные освободили Суджу в Курской области. Видео из города
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Reuters узнал о списке требований России к США для прекращения огня
Лукашенко прилетел на переговоры с Путиным в Москву
Дуда предложил США перенести ядерное оружие в Польшу
Эксперты рассказали, как военные смогли попасть внутрь газопровода
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов