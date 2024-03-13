Макрон, Шольц и Туск соберут «Веймарский треугольник» из-за Украины

Макрон не встретил у Германии согласия в его позиции по отправке войск на Украину и призвал союзников «не быть трусами», это вызвало напряженность в отношениях двух стран. Лидеры Франции, ФРГ и Польши обсудят претензии в Берлине

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

В Берлине 15 марта пройдет специальная встреча французского президента Эмманюэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и польского премьера Дональда Туска для урегулирования противоречий, возникших вокруг конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленные немецкие и французские источники.

Сначала Макрон побеседует с Шольцем лично, затем к ним присоединится Туск.

Их встреча задумана как демонстрация единства во время напряженного периода в отношениях Парижа и Берлина, каких-либо конкретных решений или заявлений не ожидается. Собрание пройдет в рамках «Веймарского треугольника» — неформального объединения лидеров трех стран, созданного в 1991 году для координации общих усилий.

Именно из-за напряженности в отношениях с союзниками Макрон отложил на несколько недель давно запланированный визит на Украину. Такое решение приняли, чтобы провести с союзниками переговоры, которые дали бы Киеву «ощутимые результаты», объяснил Politico французский дипломат на условиях анонимности.

Макрон делает жесткие заявления по поводу Украины, отмечают немецкие чиновники, но Франция, располагающая одним из крупнейших в Европе военно-промышленных комплексов, не оказывает ей такой же помощи, как и Германия.

Статистика немецкого Кильского института это подтверждает: к январю 2024 года Франция пообещала и предоставила Украине помощь на €635 млн, тогда как Германия — €17,7 млрд, что уступает только поддержке со стороны США. Однако аналитический центр не учитывает затраты на военную подготовку, обмен разведданными или доступ к космическим спутниковым службам, а также опирается только на публичную информацию, а Париж непрозрачен в объемах поставок. Кроме того, Франция передала дальнобойные ракеты — в отличие от Германии.

Напряжение между Берлином и Парижем возникло после слов Макрона, который не исключил отправки войск западных стран на Украину. Германия исключила такую возможность, в правительстве Польши не посчитали такую перспективу «чем-то немыслимым».

Макрон затем попросил европейские страны «не быть трусами», а потом уточнил, что не адресовал эти слова Германии, однако союзников следует «встряхнуть».

«На самом деле, по крайней мере с моей точки зрения, нам не нужно говорить о том, что нужно быть начеку или иметь больше мужества или меньше отваги», — отреагировал на его слова немецкий министр обороны Борис Писториус.

Россия осуждает военную помощь Украине. Москва также предупреждала, что будет рассматривать появление западных войск на Украине как интервенцию.