 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон, Шольц и Туск соберут «Веймарский треугольник» из-за Украины

Politico: Макрон, Шольц и Туск обсудят разногласия по Украине на встрече
Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон не встретил у Германии согласия в его позиции по отправке войск на Украину и призвал союзников «не быть трусами», это вызвало напряженность в отношениях двух стран. Лидеры Франции, ФРГ и Польши обсудят претензии в Берлине
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц
Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

В Берлине 15 марта пройдет специальная встреча французского президента Эмманюэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца и польского премьера Дональда Туска для урегулирования противоречий, возникших вокруг конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленные немецкие и французские источники.

Сначала Макрон побеседует с Шольцем лично, затем к ним присоединится Туск.

Их встреча задумана как демонстрация единства во время напряженного периода в отношениях Парижа и Берлина, каких-либо конкретных решений или заявлений не ожидается. Собрание пройдет в рамках «Веймарского треугольника» — неформального объединения лидеров трех стран, созданного в 1991 году для координации общих усилий.

В Германии ответили на призыв Макрона «забыть о трусости» ради Украины
Политика
Борис Писториус

Именно из-за напряженности в отношениях с союзниками Макрон отложил на несколько недель давно запланированный визит на Украину. Такое решение приняли, чтобы провести с союзниками переговоры, которые дали бы Киеву «ощутимые результаты», объяснил Politico французский дипломат на условиях анонимности.

Макрон делает жесткие заявления по поводу Украины, отмечают немецкие чиновники, но Франция, располагающая одним из крупнейших в Европе военно-промышленных комплексов, не оказывает ей такой же помощи, как и Германия.

Статистика немецкого Кильского института это подтверждает: к январю 2024 года Франция пообещала и предоставила Украине помощь на €635 млн, тогда как Германия — €17,7 млрд, что уступает только поддержке со стороны США. Однако аналитический центр не учитывает затраты на военную подготовку, обмен разведданными или доступ к космическим спутниковым службам, а также опирается только на публичную информацию, а Париж непрозрачен в объемах поставок. Кроме того, Франция передала дальнобойные ракеты — в отличие от Германии.

Читайте на РБК Pro
Внутренний нарцисс вышел из-под контроля. Как перестать обижать близких
Сотрудники написали 5500 постов о бренде: эффект внутренних амбассадоров
80% проектов проваливаются на этапе масштабирования из-за страха перемен
Что еще, кроме плохой логистики, убивает продажи: разбор главных причин

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке «баланса сил»
Политика
Стефан Сежурне

Напряжение между Берлином и Парижем возникло после слов Макрона, который не исключил отправки войск западных стран на Украину. Германия исключила такую возможность, в правительстве Польши не посчитали такую перспективу «чем-то немыслимым».

Макрон затем попросил европейские страны «не быть трусами», а потом уточнил, что не адресовал эти слова Германии, однако союзников следует «встряхнуть».

«На самом деле, по крайней мере с моей точки зрения, нам не нужно говорить о том, что нужно быть начеку или иметь больше мужества или меньше отваги», — отреагировал на его слова немецкий министр обороны Борис Писториус.

Россия осуждает военную помощь Украине. Москва также предупреждала, что будет рассматривать появление западных войск на Украине как интервенцию.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Франция Германия Польша Эмманюэль Макрон Олаф Шольц Дональд Туск
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
Материалы по теме
Die Welt узнала о приведении в готовность всех ракет Taurus в Германии
Политика
Франция создаст альянс с готовыми к отправке войск на Украину странами
Политика
Польша призвала к «асимметричной эскалации» по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 12 мар, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 12 мар, 16:54
Лавров заявил о создании альянса «жертв санкционной войны» Политика, 15:51
Суд в Санкт-Петербурге отказался разводить двух женщин Общество, 15:41
Внутренний нарцисс вышел из-под контроля. Как перестать обижать близких Pro, 15:29
Суд освободил по УДО криминального авторитета Шакро Молодого Общество, 15:26
Власти Белгорода решили отказаться от массовых мероприятий на Масленицу Политика, 15:23
Не под напряжением: в Москве не хватает ЖК с зарядками для электрокаров Недвижимость, 15:23
Минобороны заявило о срыве попыток ВСУ прорваться в приграничье Политика, 15:18
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Между сигналами о ракетной опасности в Белгороде прошло менее часа Политика, 15:10
Тарасова ответила Тутберидзе на требование извиниться Спорт, 15:10
Биржевая цена тонны бензина АИ-95 впервые с сентября превысила ₽60 тыс. Бизнес, 15:04
Второй день атак беспилотников на регионы России. Главное Политика, 15:02
Россияне смогут отчитываться перед бухгалтерией электронными посадочными Бизнес, 15:00
Сотрудники написали 5500 постов о бренде: эффект внутренних амбассадоров Pro, 15:00
Светлаков назвал причины возобновления на ТВ популярных в 2000-х форматов Life, 15:00