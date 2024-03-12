Армения уведомила Россию о выводе пограничников из аэропорта Еревана

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Россия получила от Армении ведомственное письмо о намерении прекратить работу российских пограничников в международном аэропорту Еревана Звартноц, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что по линии ведомств по этому поводу сейчас осуществляются контакты и они продолжатся на «всех возможных уровнях».

6 марта в Совете безопасности Армении сообщили, что направили России официальное письмо с требованием вывести ее пограничников из аэропорта Звартноц. Позже армянский премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что в этом послании пограничники республики поблагодарили российских коллег за помощь в обеспечении безопасности в аэропорту и заявили, что продолжат контроль на границе без содействия российской стороны.

Согласно Договору о статусе погранвойск России, находящихся на территории Армении, и условиях их функционирования, подписанному между Россией и Арменией 30 сентября 1992 года, российские пограничники охраняют границы республики с Турцией и Ираном.

В пограничное управление ФСБ в Армении входят четыре отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в стране обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну.