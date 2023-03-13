В Кремле назвали идею переименовать Россию в Московию «нелепым курьезом»

Россия независимо от названия «останется великой державой, великой страной», считает пресс-секретарь. Зеленский ранее в ответ на петицию поручил проработать вопрос о переименовании России

Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Украинскую идею о переименовании России в Московию можно расценивать как «нелепый курьез», сообщили пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Много было шуток на этот счет <...>. Здесь можно только с улыбкой к этому относиться», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что Россия независимо от названия «останется великой державой, великой страной». «Она останется Россией», — подчеркнул он.

Прошлой осенью на Украине появилась петиция с предложением переименовать Россию в Московию, а Российскую Федерацию — в Московскую Федерацию. Она собрала более 25 тыс. подписей. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать этот вопрос. «Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий», — отреагировал на петицию Зеленский.

Название «Московия» для территории России употреблялось в иностранных источниках в XVI–XVII веках. Это название упоминал и российский президент Владимир Путин, говоря о желании Запада «развалить» Россию. В конце минувшего февраля он, в частности, заявлял, что если это произойдет, то появятся «московиты, уральцы и другие».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сочла поручение Зеленского «еще одним свидетельством попытки создания из Украины «анти-России», а заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил в ответ называть Украину Schweinisch Bandera-Reich.