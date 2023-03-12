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В Киеве предложили обсудить с экспертами переименование России в Московию

Глава Минкультуры Украины предложил обсудить переименование России в Московию с экспертами
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вопрос о переименовании России на Украине в Московию необходимо обсудить с экспертами. Об этом заявил в рамках телемарафона украинский министр культуры Александр Ткаченко, передает «Укринформ».

«Будем говорить с экспертами, рассматривать этот вопрос. Очевидно, что он имеет историческую подоплеку», — сказал министр. «Мне эта идея, так сказать, симпатична, но свое слово должны сказать эксперты», — продолжил он.

Название «Московия» для территории России применялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос о закреплении в украинском языке названия «Московия» вместо «Россия». Так глава государства отреагировал на петицию, авторы которой просили заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация». Инициатива была вынесена на рассмотрение 23 ноября, ее поддержали свыше 25 тыс. человек.

Представитель российского МИДа Мария Захарова, после того как Зеленский отдал распоряжение, заявила, что тот делает из Украины «анти-Россию».

Переименовать Россию в Московию на Украине предлагали и раньше. В 2020 году соответствующее предложение выдвинул член правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев. Каждая страна имеет право решать, как будет называть соседние государства, объяснял свою позицию парламентарий.

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Теги
переименование Украина министр культуры эксперты консультации "Московия"
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