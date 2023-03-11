Зеленский отреагировал на петицию о смене названия «Россия» на «Московия»

Петиция с идеей о переименовании России в Московию на Украине появилась в ноябре, она собрала 25 тыс. подписей. Зеленский поручил премьеру проработать вопрос вместе с научными учреждениями

Владимир Зеленский (Фото: James McGill / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Вопрос закрепления в украинском языке названия «Московия» вместо «Россия» требует проработки, ее поручено провести премьер-министру Денису Шмыгалю, говорится в ответе президента Украины Владимира Зеленского на соответствующую петицию.

Авторы петиции просят также заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация». Инициативу, которая была вынесена на рассмотрение 23 ноября, поддержали свыше 25 тыс. человек.

«Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке», — ответил на идею Зеленский. Он добавил, что к работе следует привлечь научное сообщество.

Название «Московия» для территории России применялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках.

На Украине не в первый раз предлагают переименовать Россию в Московию. В 2020-м с такой идеей выступил член партии «Слуга народа» Никита Потураев, указав, что каждая страна имеет право решать, как будет называть соседние государства.

Название «Московия» употреблял и российский президент Владимир Путин, но в контексте «развала» России. В 2021-м он говорил, что НАТО хотят распада страны и превращения ее в Московию. В конце февраля этого года Путин повторил почти тот же тезис. По его мнению, Запад продолжает хотеть развалить Россию, если это произойдет, то появятся «московиты, уральцы и др».