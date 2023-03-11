Мария Захарова ответила на инициативу Украины переименовать Россию в Московию

Захарова ответила на инициативу Украины переименовать Россию в Московию

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский превращает Украину в «анти-Россию», поручив рассмотреть возможность переименовать Россию в Московию. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале.

«[Зеленский] каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала Захарова.

Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопрос закрепления в украинском языке названия «Московия» вместо «Россия». Ранее авторы соответствующей петиции просили заменить термины «российский» и «Российская Федерация» на «московский» и «Московская Федерация». Инициатива была вынесена на рассмотрение 23 ноября, ее поддержали свыше 25 тыс. человек.

Название «Московия» для территории России применялось в иностранных источниках в XVI—XVII веках.

На Украине и раньше предлагали переименовать Россию в Московию: в 2020 году с такой идеей выступил член партии «Слуга народа» Никита Потураев, отметив, что каждая страна имеет право решать, как будет называть соседние государства.

В конце февраля этого года президент Владимир Путин заявил, что Запад продолжает хотеть развалить Россию, и если это произойдет, то появятся «московиты, уральцы и другие».