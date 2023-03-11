Медведев на немецком ответил на предложение Украины переименовать Россию в Московию

Медведев на немецком ответил на предложение Украины переименовать Россию

Петиция с предложением переименовать Россию в Московию появилась на сайте президента Украины в ноябре. Она собрала 25 тыс. голосов, и Зеленский дал поручение правительству проработать инициативу

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил называть Украину Schweinisch Bandera-Reich в ответ на поручение украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос о переименовании России в Московию. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.

«Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich. Exakt!» — заявил он.

Поручение Зеленского также прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России», — написала она в своем телеграм-канале.

На сайте президента Украины петиция об официальном переименовании России, набрала свыше 25 тыс. голосов. Она была создана в ноябре.

В обращении предлагается называть Россию Московией, вместо «российский» использовать «московский», а название «Российская Федерация» сменить на «Московская Федерация».

Поднятый в петиции вопрос, сообщил Зеленский, требует тщательной проработки как с точки зрения историко-культурного контекста, так и с точки зрения возможных международно-правовых последствий.

«С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений и информированием меня и автора петиции о результатах», — приводит заявление Зеленского его пресс-служба.