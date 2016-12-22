Депутаты КНР разрешили Си Цзиньпину руководить страной дольше двух сроков

Китайские народные представители одобрили поправки в Конституцию, которые убирают ограничение в два срока для председателя КНР. Одновременно они поддержали создание нового антикоррупционного суперведомства

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Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) (съезд собрания проходит ежегодно) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Об этом сообщает South China Morning Post.

Действующий председатель Си Цзиньпин руководит Китаем с 2013 года и согласно старой Конституции должен был оставить этот пост в 2023 году. Предложение об изменении основного закона внес Центральный комитет Компартии Китая (ЦК КПК).

Собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов «за», два «против», трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа — Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством. У нового органа будет право задерживать подозреваемых без предъявления официальных обвинений на срок до шести месяцев.

Пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти посты с ​1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.

Традиционно в Китае на съезде Компартии, проходящем перед началом второго пятилетнего срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя по окончании правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.