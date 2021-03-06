В Европарламенте предложили сделать Nord Stream 2 рычагом давления

По мнению главы Европейской народной партии, эксплуатировать газопровод следует с оговорками, нужно использовать его как «рычаг во внешней политике». Парламентарий призвал ЕС «отказаться от наивности» в отношениях с Россией

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Газопровод «Северный поток-2» не отвечает интересам Европы, и если заморозить строительство не удается, проект нужно использовать «в качестве рычага во внешней политике». Такое мнение в интервью Der Spiegel выразил Мартин Вебер, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (182 места из 705).

По мнению парламентария, трубопровод «экономически стабилизирует» российскую систему, «которая в огромной степени действует против ЕС и его государств-членов». Вебер считает, что эксплуатировать «Северный поток-2» следует «с оговорками и увязывать с дальнейшим поведением российского руководства». Если Москва не будет сотрудничать с Брюсселем, трубопровод не сможет работать в полной мере, «тогда это будет ответственностью Кремля», заявил Вебер.

Парламентарий призвал ЕС действовать увереннее в том, что касается внешней политики. По мнению Вебера, Европа должна «отказаться от своей наивности» в отношениях с Россией и другими странами.

Как отмечает Der Spiegel, точка зрения Вебера схожа с позицией немецкого дипломата, главы Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. В своей статье для издания 27 февраля Ишингер заявил, что на международной арене «Северный поток-2» рассматривается как политический и стратегический вопрос, который «ставит под угрозу доверие к Германии, которое складывалось десятилетиями, и ее приверженность европейскому единству и трансатлантической общности».