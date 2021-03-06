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В Европарламенте предложили сделать Nord Stream 2 рычагом давления

По мнению главы Европейской народной партии, эксплуатировать газопровод следует с оговорками, нужно использовать его как «рычаг во внешней политике». Парламентарий призвал ЕС «отказаться от наивности» в отношениях с Россией
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Фото: Jens Buettner / dpa via AP
Фото: Jens Buettner / dpa via AP

Газопровод «Северный поток-2» не отвечает интересам Европы, и если заморозить строительство не удается, проект нужно использовать «в качестве рычага во внешней политике». Такое мнение в интервью Der Spiegel выразил Мартин Вебер, председатель ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (182 места из 705).

По мнению парламентария, трубопровод «экономически стабилизирует» российскую систему, «которая в огромной степени действует против ЕС и его государств-членов». Вебер считает, что эксплуатировать «Северный поток-2» следует «с оговорками и увязывать с дальнейшим поведением российского руководства». Если Москва не будет сотрудничать с Брюсселем, трубопровод не сможет работать в полной мере, «тогда это будет ответственностью Кремля», заявил Вебер.

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Фото:Екатерина Соловьева / РИА Новости

Парламентарий призвал ЕС действовать увереннее в том, что касается внешней политики. По мнению Вебера, Европа должна «отказаться от своей наивности» в отношениях с Россией и другими странами.

Как отмечает Der Spiegel, точка зрения Вебера схожа с позицией немецкого дипломата, главы Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. В своей статье для издания 27 февраля Ишингер заявил, что на международной арене «Северный поток-2» рассматривается как политический и стратегический вопрос, который «ставит под угрозу доверие к Германии, которое складывалось десятилетиями, и ее приверженность европейскому единству и трансатлантической общности».

Ишингер отметил, что остановка строительства газопровода на таком позднем этапе приведет к негативным последствиям, в том числе дорогостоящим процессам о возмещении убытков. Помимо этого, указал он, Германия и другие европейские страны нуждаются в российском газе. Ишинер считает, что увязать использование «Северного потока-2» можно «с поведением России», в частности, ее политикой по отношению к Украине.

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Фото:J. Koehler / imago-images.de / Global Look Press

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«Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Сейчас трубопровод закончен более чем на 90%. Изначально его планировалось достроить в конце 2019 году, однако работы затормозились из-за санкций США в отношении участников проекта и его подрядчиков.

Против проекта выступают не только США, но и Украина, Латвия, Литва, Эстония и Польша, которые считают его угрозой энергетической безопасности Европы. С этой точкой зрения не согласны власти Германии. Как заявила министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце, Германия будет нуждаться в газе и в этом, и в следующем десятилетии, и поэтому ей необходим «Северный поток-2». В Москве неоднократно заявляли, что проект является коммерческим и не имеет отношения к политике.

Автор
Наталия Анисимова
Европарламент Северный поток-2 Nord Stream 2
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