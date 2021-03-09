В конгрессе США потребовали ввести новые санкции против Nord Stream 2

Группа членов палаты представителей конгресса США обратилась к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием ввести новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2». Об этом конгрессмены заявили в опубликованном комитетом по внешним делам письме.

Они выразили глубокую озабоченность тем, как администрация президента Джо Байдена претворяет в жизнь план по вводу санкций в отношении трубопровода. В частности, конгрессменов беспокоит то, что при упоминании в открытых источниках многочисленных компаний, которых «подозревают в причастности к деятельность, наказываемой санкциями», администрация все еще запрашивает дополнительную информацию о них.

«Критически важным для нашей способности осуществлять надзор со стороны конгресса и обеспечивать соблюдение духа и буквы закона является более четкое понимание «доказательного порога», который Государственный департамент использует при взвешивании дополнительных санкций <...>», — говорится в письме.

Его авторы также обеспокоены тем, что сильные заявления Белого дома, направленные против «Северного потока-2», тем не менее, не подкреплены такими же сильными действиями. «Вместо этого, похоже, администрация использует жесткие выражения, прячась за непрозрачным «доказательным порогом», чтобы избежать полного ввода обязательных санкций конгресса, как того требует закон», — считают конгрессмены.