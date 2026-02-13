 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене

Сюжет
Военная операция на Украине
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Госсекретарь США Марко Рубио пропустил встречу в Мюнхене с европейскими лидерами по поводу конфликта на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник издания связал это с «количеством встреч, которые у него проходят одновременно». По словам чиновника, Рубио обсуждает отношения России и Украины на «многих» других переговорах, которые проходят в Мюнхене.

Один из европейских чиновников в разговоре с FT назвал неучастие Рубио «безумным», а второй добавил, что без США встреча была не содержательной.

Отказ от участия произошел на фоне попыток администрации Дональда Трампа дистанцироваться от европейских союзников и подтолкнуть Киев к соглашению с Москвой, пишет газета. The New York Times со ссылкой на источники ранее сообщала, что Вашингтон усилил давление на Киев в вопросе территориальных уступок и допустил выход из переговорного процесса, если украинская сторона не будет готова к компромиссу.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Персоны
Марко Рубио Европа
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
