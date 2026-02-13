 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Рубио приготовил для европейцев слова о гибели старого мира

Рубио: Мир меняется очень быстро у нас на глазах, старый мир ушел в прошлое

Старого мира больше не существует — он меняется у нас на глазах, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста, что европейцы услышат от него на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 14 февраля. Материалы брифинга опубликованы на сайте государственного департамента США.

«Постпоствоенный беспорядок». Что лидеры и эксперты обсудят в Мюнхене
Политика
Фото:Liesa Johannssen / Reuters

«Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас в некотором роде переосмысления того, как это выглядит и какова будет наша роль», — сказал он.

Госсекретарь также отметил, что США провели много личных разговоров с союзниками.

С 13 по 15 февраля в Германии пройдет 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC). В ее преддверии эксперты MSC традиционно представили доклад о состоянии международных отношений.

На этот раз он вышел под названием «В условиях разрушения» (англ. Under destruction) и посвящен последствиям возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который «взял в свои руки топор, чтобы разрушить существующие структуры и правила».

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Марко Рубио США Мюнхенская конференция по безопасности
