Рубио приготовил для европейцев слова о гибели старого мира
Старого мира больше не существует — он меняется у нас на глазах, заявил Госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопрос журналиста, что европейцы услышат от него на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу 14 февраля. Материалы брифинга опубликованы на сайте государственного департамента США.
«Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас в некотором роде переосмысления того, как это выглядит и какова будет наша роль», — сказал он.
Госсекретарь также отметил, что США провели много личных разговоров с союзниками.
С 13 по 15 февраля в Германии пройдет 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC). В ее преддверии эксперты MSC традиционно представили доклад о состоянии международных отношений.
На этот раз он вышел под названием «В условиях разрушения» (англ. Under destruction) и посвящен последствиям возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который «взял в свои руки топор, чтобы разрушить существующие структуры и правила».
