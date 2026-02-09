Глава Мюнхенской конференции рассказал, как Европе не оказаться «в меню»

Европа должна перейти от пустой риторики к решительным действиям и показать США, России и Китаю, что «она полна решимости», считает Вольфганг Ишингер. Он назвал ошибку Меркель и Шольца по ядерным вопросам

Вольфганг Ишингер (Фото: Elisa Schu / dpa / Global Look Press)

Европа должна перейти от пустой риторики о независимости и обороноспособности к конкретным и решительным действиям, чтобы не стать «пунктом в меню», заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер в интервью Die Welt.

Ишингер, говоря об угрозах президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию, отметил, что «эта гренландская драма» привела к значительной потере доверия и для участников конференции по безопасности она создает двойную задачу по трансатлантическим отношениям.

«Я чувствую себя как в веломастерской: кто-то заходит и говорит: цепь слетела, можете починить? Этот ремонт важен именно потому, что он показывает: это не конец света, надежда еще есть», — пояснил он. Ишингер выступил категорически против рассуждений о том, что «на этом трансатлантические отношения заканчиваются, с НАТО больше ничего не поделаешь».

«Нам необходимо перейти от пустых риторических заявлений о европейской независимости, способности к действию, обороноспособности и автономии к конкретным, надежным решениям. Не только для того чтобы произвести впечатление на избирателей и членов партий, но прежде всего в Вашингтоне, Москве и Пекине. Европа должна показать, что она полна решимости не быть просто пунктом в меню, а иметь место за столом переговоров», — убежден глава Мюнхенской конференции.

Чтобы этого достичь, необходимо официальное обязательство со стороны крупнейших европейских государств, таких как Германия, Великобритания, Франция, Польша и Италия, а возможно, и других партнеров, например Турции, по созданию «подлинного и эффективного рынка вооружений».

«Некоторые говорят: это дело самих компаний. Но им нужна четкая структура. Без политических ориентиров мы сохраняем свою абсурдную лоскутную систему: Америка с оборонным бюджетом, примерно вдвое превышающим совокупный бюджет 27 государств ЕС, эксплуатирует около 30 основных систем вооружения. В Европе мы эксплуатируем 180 военных объектов, что приводит к катастрофически неэффективному расходованию средств, выделяемых на оборону. Необходима существенная консолидация», — считает Ишингер. Принятых до сих пор в ЕС мер недостаточно, добавил он. Глава MSC рассчитывает, что главы государств и правительств обсудят подобные идеи в Мюнхене «и, возможно, дадут им какой-то импульс, желательно публично».

Еще одним важным шагом Ишингер назвал планирование расходов. Традиционно США тратят около 20% своего военного бюджета на исследования и разработки, а Европа, «возможно, лишь четверть». «Если мы будем тратить больше на разработки, мы сможем грамотно организовать этот процесс в рамках европейской структуры — например, заказав разработку у литовской или бельгийской компании», — пояснил он.

По его мнению, неприемлемо, когда Трамп объявляет о планах по созданию «Совета мира» в секторе Газа, а «канцлер Германии наряду с другими европейцами остается в тени, словно горшечное растение». Изменить это можно, только отказавшись от принципа единогласия в ЕС, уверен Ишингер. Маастрихтский и Лиссабонский договоры о Евросоюзе были разработаны в мирное время, сейчас в Европе война, подчеркнул он.

«Наряду с целью интеграции должна существовать цель защиты собственных границ, своего населения и своей свободы. Единогласие во внешней политике и политике безопасности не является достаточным основанием для этого», — сказал глава MSC.

«Достаточно было бы, если бы группа стран-основателей — Германия, желательно Франция, желательно Польша, страны Балтии, скандинавские страны, возможно, еще несколько — заявила: начиная с завтрашнего дня мы навсегда откажемся от права вето в обсуждениях Европейского совета. Небольшие лазейки могут быть предусмотрены на случай чрезвычайных ситуаций. Но в принципе отказ от права вето означает принятие решений большинством голосов. Это можно сделать добровольно, и Германия должна быть движущей силой этого процесса», — добавил он.

Он назвал ошибкой то, что бывшие канцлеры Ангела Меркель и Олаф Шольц не приняли предложение Франции обсудить ядерные вопросы. «Никто не знает, было бы это продуктивно, вероятно, это стоило бы больших денег. Но сам диалог был бы важен — как и сигнал», — отметил Ишингер.

По его словам, канцлер Фридрих Мерц гипотетически мог бы обратиться к американскому президенту и предложить ему: вы хотите, чтобы мы взяли на себя больше ответственности? В 1974 году на саммите НАТО в Оттаве в декларации саммита был признан вклад европейских ядерных держав — Франции и Великобритании — в совместное сдерживание. Это было 50 лет назад. Почему бы нам не обновить это заявление в Анкаре этим летом, чтобы оно отражало текущую ситуацию? Европейцы готовы увеличить свой вклад в ядерное сдерживание, но не за счет роли Америки.

В январе Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ему нравятся европейские страны, но они, по его мнению, «идут в неправильном направлении». По словам главы Белого дома, США действительно хотят видеть в Европе сильного союзника. «Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — считает он. Трамп также требовал от Европы тратить больше на оборону.

Как писала The New York Times, европейские лидеры составили тайный план противодействия угрозам Трампа. Они договорились сохранять спокойствие при дальнейших провокациях со стороны Вашингтона, грозить ответными пошлинами и «работать за кулисами» над обеспечением независимости в военном и экономическом отношении.