«Постпоствоенный беспорядок». Что лидеры и эксперты обсудят в Мюнхене

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом в мире наступила эпоха «разрушительной» внешней политики, следует из ежегодного доклада Мюнхенской конференции по безопасности. Его ключевые положения — в обзоре РБК

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

13 февраля в Германии открывается 62-я Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC). В ее преддверии эксперты MSC традиционно представили доклад о состоянии международных отношений. На этот раз он вышел под названием «В условиях разрушения» (англ. Under destruction) и посвящен последствиям возвращения в Белый дом Дональда Трампа, который «взял в свои руки топор, чтобы разрушить существующие структуры и правила».

Глобальный миропорядок: «Политики-разрушители»

Во вступительной части доклада аналитики MSC отмечают, что президент США представляет собой самый яркий пример нового типа мировых лидеров. По их наблюдениям, сейчас популярность завоевывают так называемые политики-разрушители, которые убеждены, что для значимых изменений требуется разрушение, а не созидание. Иллюстрацией стала и предвыборная кампания аргентинского лидера Хавьера Милея, который использовал бензопилу как символ предлагаемых им реформ.

Общественный запрос на такую политику объясняется разочарованием существующими органами управления, как национальными, так и международными, а также потерей веры в улучшение качества жизни посредством реформ. Согласно исследованию MSC, почти во всех странах G7 население склонно считать, что политика их нынешнего правительства не улучшит положения будущих поколений. В частности, почти 60% опрошенных из Франции, 51% из Германии и 53% из Великобритании полагают, что ситуация только ухудшится. Все больше респондентов считают, что не только их правительства, но и международные институты, такие как Совет Безопасности ООН или Всемирная торговая организация, не способны справиться с актуальными вызовами, во многом из-за их неготовности к реформированию.

В этих условиях, замечают авторы, под угрозой разрушения оказался послевоенный международный порядок, причем самым видным деятелем этого процесса стал президент США — страны, «которая возглавила формирование этого порядка после 1945 года». Среди прочего аналитики указывают на «деструктивный подход» администрации Трампа к основным принципам международного права. Причем эксперты выявили закономерность в действиях республиканца: всего за один год пребывания в должности Трамп применил силу против Ирака, Ирана, Нигерии, Сомали, Сирии, Венесуэлы и Йемена; он открыто говорил о возможности применения силы против других стран, включая Колумбию, Кубу и Мексику, угрожал «вернуть» Панамский канал, рассуждал о присоединении Канады к США в качестве 51-го штата, а также возобновил свои претензии на Гренландию. По мнению аналитиков, такая риторика может ослабить принцип территориальной целостности, что в том числе может сказаться на будущем положении Украины, а также Тайваня.

Впрочем, авторы доклада указывают и на возможный положительный эффект от «бульдозерной политики» Трампа. Некоторые эксперты считают, что она помогла создать условия для прекращения огня в Газе, а его непоследовательный курс в отношении Украины вынудил вовлеченные стороны рассмотреть потенциальные варианты урегулирования. «В этом случае дестабилизация — это не просто безрассудство, а средство преодоления дипломатического тупика», — отмечают эксперты. Нестандартные миротворческие усилия Трампа хотя и «принесли передышку на некоторые поля сражений», но споры, лежащие в основе конфликтов, в основном остались неразрешенными, указывают эксперты. Согласно прогнозам Института исследований мира в Осло (PRIO), наибольшее число жертв в этом году могут принести именно те конфликты, которые Трамп обещал завершить, и это касается Украины, сектора Газа, а также Судана.

Рассуждая о том, каким может быть зарождающийся «постпоствоенный (бес)порядок», эксперты MSC не исключают, что он будет основан на принципе разделения мира на сферы влияния — США, Китая и России. Неслучайно в новой Стратегии национальной безопасности Вашингтон отдает приоритет Западному полушарию. Одни эксперты воспринимают это как признание США факта, что мир становится многополярным. Другие склонны считать, что это приведет к тому, что региональные гегемоны будут устанавливать свои правила без учета мнения остальных.

Ряд экспертов прогнозируют формирование «порядка, основанного на сделках», — последние вытеснят дипломатию, основанную на правовых нормах. В таком случае решающую роль будут играть амбиции и частные интересы конкретных элит, но не государств. «Далеко не ясно, действительно ли политика разрушения, применяемая администрацией США, расчистит почву для созидательного строительства, которое в конечном итоге принесет пользу многим. Вместо этого, похоже, она просто рискует оставить мир в обломках. В то время как сильные мира сего могут использовать эти обломки в своих целях, самые слабые могут просто быть раздавлены», — предупреждают исследователи.

Мюнхенский индекс безопасности В рамках ежегодного доклада MSC представляет также Мюнхенский индекс безопасности (Munich Security Index — MSI), который рассчитывает совместно с консалтинговой фирмой Kekst CNC. На этот раз эксперты опросили по тысяче человек из 11 государств — членов G7 и БРИКС (без России, БИКС), чтобы оценить, как там воспринимают 32 глобальных риска. Почти во всех странах, кроме Китая и Японии, считают США более серьезным риском, чем в прошлом году. Это продолжает тренд, который был обозначен MSI в 2025 году после переизбрания Трампа. Более серьезно люди стали воспринимать и риск торговых войн. Россию по-прежнему считают значительно более серьезной угрозой, чем в 2021 году, однако по сравнению с опросом 2025 года такое восприятие несколько ослабло: в рейтинге глобальных рисков в восприятии населения G7 Россия опустилась со второго места на восьмое: в странах БИКС Россию как угрозу не воспринимают. Также ослабло восприятие экологических рисков — с 2021 года, когда стали проводить опросы, их уровень опустился до минимума. Куда более значимыми жители стран G7 считают риски кибератак, экономический и финансовый кризисы, а также кампании дезинформации.

Европа: «проблема отчуждения»

В главе под названием «Проблема отчуждения» (англ. Detachment Issues), посвященной Европе, эксперты MSC задаются вопросом, какое влияние оказывает неопределенность, созданная политикой второй администрации Трампа, на безопасность Старого Света. Аналитики отмечают, что эпоха, «когда Европа процветала под американским зонтиком безопасности» и потому могла отдавать приоритет процветанию, а не силовой борьбе», подошла к концу. США ясно дали понять, что защита континента и поддержка Украины — дело самой Европы. Администрация Трампа посылает противоречивые сигналы относительно скорости и масштабов сокращения своего военного присутствия в Европе, что «загнало европейцев в ловушку между отрицанием и принятием».

Отдельно авторы доклада указывают, что при Трампе Соединенные Штаты в значительной степени отказались от роли «лидера свободного мира», что оказало серьезное влияние на демократических союзников США. «Многих из них беспокоит противоречащая здравому смыслу иерархия отношений, в которой давние демократические союзники подвергаются публичной критике, в то время как авторитарные лидеры восхваляются. Контраст особенно заметен в риторике в отношении Европы и России», — пишут эксперты, вспоминая критическую речь в адрес Европы вице-президента США Джей Ди Вэнса на прошлогодней Мюнхенской конференции.

Эксперты Европейского совета по международным отношениям (ECFR) считают, что эта речь ознаменовала начало культурной войны трампистской Америки с Европой. Вэнс обвинил Европу в отказе от «фундаментальных ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами», и назвал главной угрозой региону ее собственных политиков. В частности, он осудил перенос президентских выборов в Румынии после победы в первом туре получившего славу пророссийского кандидата, националиста Кэлина Джорджеску, а также предупредил, что такое может случиться в Германии, где в преддверии внеочередных выборов в бундестаг рос рейтинг ультраправой «Альтернативы для Германии» (АдГ).

«Наиболее значительной и прямой угрозой» для членов НАТО и европейской безопасности аналитики MSC по-прежнему назвали Россию. Помимо продолжающихся боевых действий на Украине эксперты упоминают данные некоторых западных разведок, согласно которым Россия может восстановить свои силы для «региональной войны» в районе Балтийского моря в течение двух лет после потенциального прекращения огня на Украине, а для локальной войны против одного соседа — в течение шести месяцев. По их оценкам, первые признаки «расширения поля боя» уже заметны; в связи с этим они упоминают участившиеся осенью 2025 года инциденты с неопознанными БПЛА над территориями европейских стран (Москва неоднократно отрицала как причастность к этим инцидентам, так и намерение начать войну против НАТО). По мнению экспертов MSN, Россия преследует цель проверить обороноспособность Европы, посеять раздор, запугать общественность и ослабить поддержку Украины, переключив внимание европейцев на вопросы внутренней безопасности. В этих условиях перед Европой стоит непростая задача, замечают авторы, — предотвращать дальнейшие провокации, избегая непреднамеренной эскалации.

Эксперты MSC уверены, что ситуацию усугубляет переменчивая позиция Вашингтона в отношении украинского урегулирования. Европейцы восприняли первоначальную версию мирного плана США из 28 пунктов как уступку Трампа России. Попутно американский лидер существенно снизил военную помощь Украине, из-за чего основная часть этого бремени легла на плечи европейских стран. В результате был создан механизм закупок американского оружия для Киева (PURL), которые фактически финансируют европейские страны.

«В целом подход Вашингтона к европейской безопасности стал все более условным. Администрация Трампа размыла границу между политикой безопасности и экономической политикой, связывая доступ к зонтику безопасности США с соответствием своим экономическим интересам», — отмечают эксперты MSC и упоминают достигнутое летом 2025-го торговое соглашение между США и ЕС, которое в Европе расценили как «несбалансированную сделку». В связи с этим, как следует из дополнительного исследования MSC, во многих европейских странах снизилось доверие к США как к надежному союзнику: от половины до двух третей респондентов в отдельных странах — членах ЕС и Канаде говорят, что США стали менее надежным партнером по НАТО.

«Российская угроза» и кризис трансатлантического единства сподвигли европейцев заняться собственной оборонной отраслью, отмечают авторы. Речь идет, в частности, об амбициозном проекте по перевооружению ЕС (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд, а также решении стран — членов НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Тем не менее, как резюмируют аналитики, сохраняются сомнения в способности европейцев достичь этих целей, поскольку страны региона движутся с разной скоростью в вопросах оборонных расходов и поддержки Украины.

Эксперты скептически смотрят и на способность европейцев избавиться от зависимости от американского оборонного сектора. В период с 2022 по 2024 год на американские системы приходилось примерно 51% военных закупок европейских стран — членов НАТО, хотя с 2019 по 2021 год — 28%. И вместо того, чтобы разрабатывать собственные альтернативы, многие европейцы предпочитают собирать в Европе американские разработки, например ЗРК Patriot и истребители F-35.

В итоге эксперты MSC советуют европейцам принять реальность, в которой полагаться на США как на гаранта безопасности больше не приходится. «Соблюдение принципов, закрепленных в Уставе ООН, — суверенитета, территориальной целостности и отказа от силы — остается основой прочного мира в Европе и за ее пределами. В ближайшей перспективе это потребует постоянного дипломатического взаимодействия, чтобы гарантировать, что любое соглашение между Украиной и Россией будет основано на этих принципах», — отмечают авторы. В то же время, по их мнению, странам — членам ЕС придется вложить значительный политический и экономический капитал, чтобы позволить Украине ускоренно выполнить требования для вступления в ЕС.

Прогресс Европы будет зависеть от «смелых коалиций из лидеров», например, формата «Веймар плюс» (Франция, Германия, Польша и Великобритания) или «Европейской группы пяти» (Франция, Германия, Польша, Великобритания и Италия). Именно они будут играть важную роль в наращивании оборонного потенциала ЕС, последовательном подходе к украинскому урегулированию и подготовке Евросоюза к расширению, заключают эксперты.

Индо-Тихоокеанский регион: «Конец эпохи гегемонии США»

На протяжении десятилетий военное превосходство США и их договоры о безопасности с Японией, Южной Кореей, Австралией, Филиппинами и Таиландом были краеугольным камнем стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе: «Региональный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе опирался на США как на опору безопасности и экономики».

Применительно к Азии используются два геополитических обозначения: Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). В фокусе первого — экономическое сотрудничество стран Тихого океана, второе также включает Индийский океан. Россия придерживается концепции АТР, Запад — ИТР. Москва неоднократно критиковала западные страны за их подход. «Возьмите происходящее сейчас в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который для придания своей политике четкой антикитайской направленности Запад стал называть Индо-Тихоокеанским регионом, рассчитывая тем самым дополнительно получить возможность сталкивать наших великих друзей и соседей Индию и Китай. Это политика… «разделяй и властвуй», — заявил в мае 2025 года глава МИД России Сергей Лавров. В этом тексте РБК использует терминологию авторов доклада MSC.

Восхождение Китая к статусу великой державы подрывает превосходство США в ИТР. «Китай уже является экономическим центром региона: каждая страна региона торгует с ним больше, чем с США, а ВВП Китая превышает совокупный ВВП всех его соседей», — пишут аналитики. Они также отмечают, что то же касается китайского военного бюджета: если в 1989 году Пекин тратил на оборону менее одной тридцатой части от аналогичных трат США, то теперь его расходы составляют более трети американских. Наряду с быстрой модернизацией обычных вооружений КНР стремительно наращивает свои ядерные арсеналы (по оценке экспертов, в 2025 году у Китая было 600 ядерных боеголовок).

Аналитики предполагают, что сегодня Китай закладывает основу для того, чтобы установить полный контроль над Тайванем, а другие страны, чтобы сохранить с Пекином хорошие отношения, негласно принимают тезис, что силовое «воссоединение» может быть оправданным.

Многие страны в регионе отреагировали на такой сдвиг. Япония в 2022 году объявила, что увеличит свои расходы на оборону до 2% ВВП и закупит новые ракетные системы; о планах увеличить свои оборонные бюджеты объявили также Южная Корея (с 2,3 до 3,5% ВВП к 2035 году) и Тайвань (с 3,3 до 5% к 2030 году).

Власти США уже не первый год говорят о том, чтобы перенаправить свои ресурсы из Европы и Ближнего Востока в ИТР, однако, по оценке экспертов, эта переориентация так и не состоялась. Аналитики указывают на противоречия в политике второй администрации Трампа: с одной стороны, Вашингтон считает ИТР «приоритетным театром военных действий», проводит учения с союзниками в регионе и поставляет им оружие; с другой — после угроз ввести стопроцентные пошлины против Китая США неоднократно отступали, да и в целом действовали относительно мягко, когда речь заходила про экспорт полупроводников и запрет соцсети TikTok.

Параллельно США призывают своих союзников активнее противодействовать Китаю — администрация Трампа угрожала, что отзовет гарантии безопасности союзников в ИТР, и требовала от них с НАТО увеличивать оборонные бюджеты. Отношения с государствами региона также обострились из-за тарифной политики Трампа, хотя они были готовы сохранить сотрудничество со Штатами, даже если это означало согласие на сложные условия.

«В то время как одни платят высокую цену за сохранение хороших отношений с Вашингтоном, другие региональные игроки перестраховываются — часто путем налаживания контактов с Китаем», — отмечается в докладе. Такую цель поставила перед собой Индия; расширить торговое партнерство с Китаем договорились и страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии).

Эпоха гегемонии США в ИТР подошла к концу, констатируют эксперты, — попытки перейти к региональному доминированию предпринимает все более могущественный Китай. Вашингтон же больше не предлагает ни военной помощи, ни экономического сотрудничества, которые определяли эпоху его превосходства в регионе.

Глобальная торговля: «Беспрецедентное давление»

В 2025 году глобальная торговля оказалась под беспрецедентным давлением, признают аналитики MSC. «США открыто отказываются от правил торговли, в написании которых они когда-то участвовали. Они и Китай в значительной степени опираются на экономические инструменты принуждения и прибегают к рыночным интервенциям, — пишут эксперты. — <…> Растут глобальная экономическая неопределенность и фрагментация, потенциально способные привести к снижению благосостояния во всем мире».

В случае с США речь шла о введении торговых пошлин; по оценке администрации Трампа, они служат нескольким целям — стимулированию американского производства и созданию новых рабочих мест, увеличению внутренних доходов и созданию Штатам преимущества в противовес Китаю и другим конкурентам. Однако США используют тарифы не только в экономической плоскости, но и как инструмент принуждения — например, в ответ на преследование бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару Трамп ввел против этой страны пошлины 50%.

Китай, в свою очередь, ввел масштабные меры по контролю над экспортом критически важных минералов — они затронули не только США, но и многие другие государства, которые эти ресурсы импортировали.

Экономическая неопределенность может гораздо серьезнее повлиять на глобальную торговлю, чем сами тарифы. После «Дня освобождения» — 2 апреля 2025 года, когда Трамп объявил о новых импортных тарифах, — индекс глобальной экономической неопределенности достиг исторического максимума, почти в три раза превысив свой уровень в пик мирового финансового кризиса, и остается высоким до сих пор.

Экономика США оказалась более устойчивой, чем ожидалось, а фондовые рынки в 2025 году достигли новых высот. Новые тарифы принесли Штатам $124,5 млрд, однако их оплачивают американские импортеры и потребители, поскольку цены растут. Пошлины принесли несколько быстрых побед — большинство партнеров, за исключением Китая, смирились с невыгодными торговыми условиями. Однако эти сделки сильно истощили политический капитал США — доверие к Вашингтону ослабло, приоритетом стала диверсификация экономики.