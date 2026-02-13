 Перейти к основному контенту
0

Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Следующая встреча представителей России, США и Украины может состояться на следующей неделе в Абу-Даби или Майами, пишет Politico со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с обсуждениями.

На встрече, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».

Территориальный вопрос — «главный камень преткновения», говорит источник издания. В то же время он отмечает: «Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть, куда двигаться».

США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о предоставлении гарантий безопасности до тех пор, пока Москва и Киев не достигнут договоренности о прекращении боевых действий, утверждают два неназванных европейских чиновника и еще один американский. При этом еще один собеседник издания говорит, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение о гарантиях безопасности для давления на украинского лидера Владимира Зеленского.

Материал дополняется

Курс евро на 13 февраля
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Выиграет ли россиянин медаль для Польши. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 11:13
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 11:12
Аэропорты Москвы сообщили о штатной работе в условиях снегопада Общество, 11:04
Итоги книжного рынка — 2025: что издавали и что читали в России Life, 11:02
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателю Образование, 11:01
✍🏻 «Какой из вас спикер?» Тест для руководителей 11:00
Движение грузовиков через КПП Верхний Ларс на границе с Грузией закрыли Общество, 11:00
В продаже появились дешевые иномарки из Европы. Вот в чем подвох Авто, 10:58
Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине Политика, 10:57
Глава Сердобска ушла в отставку после выдачи квартир приезжим Общество, 10:57
Эстония в два раза увеличит число артустановок Caesar в армии Политика, 10:52
Министерства поспорили из-за форматов помощи металлургам Бизнес, 10:52
Бывший посол США увидел принятие Европой своего «горя» по безопасности Политика, 10:51
Лукашенко лично прибыл в войска в рамках проверки боеготовности армии Политика, 10:46