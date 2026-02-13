Politico узнало сроки проведения следующих переговоров по Украине
Следующая встреча представителей России, США и Украины может состояться на следующей неделе в Абу-Даби или Майами, пишет Politico со ссылкой на дипломатический источник, знакомый с обсуждениями.
На встрече, по мнению неназванных американских чиновников, «можно будет добиться какого-то прогресса».
Территориальный вопрос — «главный камень преткновения», говорит источник издания. В то же время он отмечает: «Обе стороны довольно сильно укрепились в своих позициях, но, думаю, все чувствуют, что есть, куда двигаться».
США ясно дали понять Украине, что не будут заключать соглашение о предоставлении гарантий безопасности до тех пор, пока Москва и Киев не достигнут договоренности о прекращении боевых действий, утверждают два неназванных европейских чиновника и еще один американский. При этом еще один собеседник издания говорит, что президент США Дональд Трамп не пытается использовать соглашение о гарантиях безопасности для давления на украинского лидера Владимира Зеленского.
Материал дополняется
