Гарантии безопасности Украине еще не согласовывали с Москвой
Разрабатываемые Киевом, странами Евросоюза и США гарантии безопасности для Украины еще не согласовывались с Москвой, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии «Первому каналу», сообщает «Парламентская газета».
«С российской стороной никто это не согласовывал», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста.
28 января госсекретарь США Марко Рубио рассказал сенаторам, что США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности. Он подразумевает размещение на территории Украины войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.
Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Ввод контингента европейских стран на украинскую территорию может быть расценен Россией как появление контингента НАТО у своих границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
