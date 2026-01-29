Гарантии безопасности Украине еще не согласовывали с Москвой

Юрий Ушаков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Разрабатываемые Киевом, странами Евросоюза и США гарантии безопасности для Украины еще не согласовывались с Москвой, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии «Первому каналу», сообщает «Парламентская газета».

«С российской стороной никто это не согласовывал», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста.

28 января госсекретарь США Марко Рубио рассказал сенаторам, что США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности. Он подразумевает размещение на территории Украины войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.

Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Ввод контингента европейских стран на украинскую территорию может быть расценен Россией как появление контингента НАТО у своих границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.