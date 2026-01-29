 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гарантии безопасности Украине еще не согласовывали с Москвой

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Разрабатываемые Киевом, странами Евросоюза и США гарантии безопасности для Украины еще не согласовывались с Москвой, заявил помощник президента Юрий Ушаков в комментарии «Первому каналу», сообщает «Парламентская газета».

«С российской стороной никто это не согласовывал», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналиста.

Песков заявил, что Россия не обсуждает перечни документов по Украине
Политика
Дмитрий Песков

28 января госсекретарь США Марко Рубио рассказал сенаторам, что США достигли общего согласия с Украиной по проекту гарантий безопасности. Он подразумевает размещение на территории Украины войск из нескольких стран Европы, прежде всего — из Франции и Великобритании.

Российские власти исключали размещение на территории Украины войск из стран НАТО. Ввод контингента европейских стран на украинскую территорию может быть расценен Россией как появление контингента НАТО у своих границ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Антонова
Юрий Ушаков Украина ЕС США
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
