 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана

Москва готова работать с мирным планом, который США представили перед встречей президентов на Аляске в августе 2025 года и который президенты согласовали в Анкоридже. Версия плана, о которой говорят сейчас, в Москву не поступала ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

Об этом в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Перед Анкориджем нам был передан документ, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву для подготовки этого саммита. Документ содержал все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, в соответствии с реалиями «на земле», — сказал Лавров.

Он уточнил, что в Анкоридже «мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения и которые открывали путь к миру» и соглашения можно было достичь «довольно оперативно».

Однако тот план подвергся изменениям и корректировкам без согласования с Москвой.

«Этот документ уже несколько раз «перелопатили». Сейчас они размахивают неким «документом» из двадцати пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ. Уже цитировал то, во что превратили принцип о необходимости в полной мере обеспечить права русских и русскоязычных на Украине», — пояснил Лавров.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 08:27
США запретили России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью Политика, 08:24
Рынок труда в кризисе: кто теряет работу, а кто востребованПодписка на РБК, 08:24
В Подмосковье зафиксировали 25-градусные морозы Общество, 08:19
Рябков счел неприемлемым связывание США торговли с конфликтом на Украине Политика, 08:04
Лавров фразой «хоть чучелом, хоть тушкой» оценил взгляд США на Гренландию Политика, 08:02
Лавров заявил, что в Гренландии кто только не высаживался Политика, 08:01
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Что ждет рекламный рынок после замедления TelegramПодписка на РБК, 08:00
Какая зарплата нужна для одобрения ипотеки на двушку в 2026 году Недвижимость, 08:00
За ночь над Россией сбили 108 беспилотников Политика, 07:49
Самолет Нетаньяху пролетел над странами, где действует ордер на арест МУС Политика, 07:46
Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана Политика, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:31
Джей Ди Вэнс удалил пост с упоминанием геноцида армян Политика, 07:30