Лавров словом «перелопатили» охарактеризовал состояние мирного плана

Москва готова работать с мирным планом, который США представили перед встречей президентов на Аляске в августе 2025 года и который президенты согласовали в Анкоридже. Версия плана, о которой говорят сейчас, в Москву не поступала ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

Об этом в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Перед Анкориджем нам был передан документ, когда спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжал в Москву для подготовки этого саммита. Документ содержал все основные принципиальные темы и предлагал урегулировать вопросы, возникающие по соответствующим направлениям, в соответствии с реалиями «на земле», — сказал Лавров.

Он уточнил, что в Анкоридже «мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения и которые открывали путь к миру» и соглашения можно было достичь «довольно оперативно».

Однако тот план подвергся изменениям и корректировкам без согласования с Москвой.

«Этот документ уже несколько раз «перелопатили». Сейчас они размахивают неким «документом» из двадцати пунктов, который нам никто ни официально, ни неофициально не передавал. Его содержание частично утекало в СМИ. Уже цитировал то, во что превратили принцип о необходимости в полной мере обеспечить права русских и русскоязычных на Украине», — пояснил Лавров.

