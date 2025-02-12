FT сообщила о разочаровании в Киеве словами главы Пентагона об Украине

Пит Хегсет, в частности, заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, «нереально». В Киеве в ответ сказали, что будут работать над поиском альтернативных мер безопасности с союзниками в Европе

Фото: Олег Петрасюк / пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Вооруженных Сил Украины / Reuters

В Киеве разочарованы словами главы Пентагона Пита Хегсета, который, в частности, заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, «нереально», пишет Financial Times.

Высокопоставленные украинские чиновники заявили, что будут работать над поиском альтернативных мер безопасности с европейскими союзниками.

Глава Минобороны США на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе заявил, что в конфликте на Украине настал «критический момент». По его мнению, он завершится только в том случае, если союзники «реалистично оценят ситуацию на поле боя», включая невозможность возвращения Украины к границам 2014 года.

Кроме того, Вашингтон не рассматривает вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. По словам Хегсета, гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в альянсе, а должны обеспечиваться «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками». При этом Хегсет исключил отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий.

До этого глава Пентагона заявил, что Трамп рассчитывает на «скорое» заключение мирной сделки по Украине.

Американский лидер после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля, сообщил, что договорился с ним начать переговоры по Украине. В Кремле заявили, что Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с американским коллегой в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров». После беседы с Путиным американский президент переговорил с Зеленским.