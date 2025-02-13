Генсек НАТО Рютте после разговора Путина и Трампа напомнил об Украине

В НАТО напомнили о двух условиях после разговора Путина и Трампа

Марк Рютте (Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock)

Украина должна принимать непосредственное участие во всем, что происходит в ее отношении, заявил журналистам генсек НАТО Марк Рютте по прибытию на заседание министров обороны стран альянса в Рюсселе. Его слова передает агентство ANP.

«Похоже, это был успешный телефонный звонок», — оценил он телефонный разговор американского и российского президентов.

Рютте уверен, что звонок «создает впечатление» начала переговоров по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Генсек подчеркнул, что все стороны желают мира. По словам генсека, также необходимо, чтобы достигнутые договоренности были прочными и долговечными.

Трамп и Путин созвонились накануне, 12 февраля. Как рассказал президент США, они договорились немедленно начать переговоры по завершению боев и условились провести личную встречу.

Президент США после разговора выразил мнение, что вступление Украины в НАТО было бы «не практичным» и пообещал, что США по-прежнему будут направлять помощь Украине, «но мы хотим, чтобы она была обеспечена [гарантиями]».

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