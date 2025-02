FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Украинские и западные чиновники считают, что Трамп и Путин попытаются добиться сделки к Пасхе или к 9 Мая. Накануне президенты поговорили по телефону, после чего Трамп сообщил о договоренности немедленно начать переговоры

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин, вероятно, попытаются добиться прекращения огня к Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 20 апреля, или к 9 Мая, когда будет отмечаться 80 лет Победы, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленных украинских и западных чиновников.

«Путин захочет [заключить сделку] в один из таких знаменательных дней», — считает украинский чиновник.

После прихода к власти Трампа в Вашингтоне решили, что победа на условиях Украины «нереалистична». Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение страны к границам, существовавшим до 2014 года, «нереально». Он также сказал, что гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в НАТО. Затем Трамп подтвердил, что вступление Украины в альянс в рамках мирной сделки «нереалистично». Он также счел маловероятным, что Киев сможет вернуться в границам 2014 года, но допустил, что в будущем Украина сможет вернуть утраченные территории. «Я думаю, что что-то из этого вернется», — сказал он.

Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 12 февраля, сообщил, что договорился с ним «немедленно» начать переговоры по Украине. В Кремле заявили, что американский президент выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

После беседы с Путиным американский лидер переговорил и с Зеленским. Тот заявил, что Киев «больше всех хочет мира», и поддержал слова коллеги let's get it done (с англ.: давайте сделаем это).

Трамп объявил, что в переговорную команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. В нее не вошел посланник по Украине Кит Келлог, призывавший усилить санкционное давление на Россию и продолжить поставки оружия на Украину, отмечает FT.

В Кремле также заявили, что Россия начала формировать переговорную группу для диалога с США.