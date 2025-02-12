 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп поговорил с Зеленским по телефону после общения с Путиным

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Разговор президентов США и Украины длился около часа, сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин. Трамп анонсировал звонок Зеленскому после разговора с российским коллегой
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление советника украинского лидера Дмитрия Литвина.

По словам Литвина, разговор двух лидеров завершился около 19:40, они говорили около часа.

Позднее о переговорах рассказали Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Американский лидер назвал телефонную беседу хорошей, а также заявил, что президент Украины хочет мира. Трамп выразил надежду на позитивный результат встречи Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.

Зеленский, комментируя телефонный разговор, заявил, что Трамп проинформировал его о переговорах с российским президентом, состоявшихся ранее. По словам президента Украины, Киев хочет мира «больше всех», и украинская вместе с американской стороной определяют шаги для его достижения.

Трамп анонсировал звонок Зеленскому после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. США и Россия договорились начать переговоры по Украине, заявил американский лидер.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа
Политика
Вид на Кремль, Москва

В переговорную команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, уточнил американский президент. Трамп выразил надежду, что удастся добиться успеха.

В Кремле сообщили, что Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин, в свою очередь, высказался за «необходимость устранения первопричин конфликта», согласившись с американским коллегой в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Президент России пригласил коллегу в Москву. Они договорились продолжить личные контакты, в том числе об организации личных встреч, сообщил Кремль.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Трамп рассказал, кто войдет в переговорную группу по Украине

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп телефонный разговор Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Путин и Трамп договорились об организации личной встречи
Политика
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 18:17
Хачанов проиграл 96-й ракетке мира на турнире в МарселеСпорт, 21:39
Что известно о первом официальном разговоре Путина и Трампа. ГлавноеПолитика, 21:37
Трамп заявил, что договорился с Путиным о взаимных визитах в Россию и СШАПолитика, 21:30
Посланник Трампа сообщил об освобождении американца в БелоруссииПолитика, 21:18
Бывший футболист молодежной сборной России перешел в португальский клубСпорт, 21:17
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 21:15
Колумбийский велогонщик погиб в ДТП в возрасте 19 летСпорт, 20:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Глава Минфина США привез в Киев черновик соглашения по металламПолитика, 20:50
Кремль раскрыл детали переговоров Путина и ТрампаПолитика, 20:50
Трамп поговорил с Зеленским по телефону после общения с ПутинымПолитика, 20:45
Орбан сравнил лидеров ЕС с «трусливыми кроликами» перед ТрампомПолитика, 20:34
Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и ПутинаИнвестиции, 20:20
Путин и Трамп договорились об организации личной встречиПолитика, 20:11
Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине⁠Политика, 20:10