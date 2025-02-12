Трамп поговорил с Зеленским по телефону после общения с Путиным

Разговор президентов США и Украины длился около часа, сообщил советник украинского лидера Дмитрий Литвин. Трамп анонсировал звонок Зеленскому после разговора с российским коллегой

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление советника украинского лидера Дмитрия Литвина.

По словам Литвина, разговор двух лидеров завершился около 19:40, они говорили около часа.

Позднее о переговорах рассказали Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Американский лидер назвал телефонную беседу хорошей, а также заявил, что президент Украины хочет мира. Трамп выразил надежду на позитивный результат встречи Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио.

Зеленский, комментируя телефонный разговор, заявил, что Трамп проинформировал его о переговорах с российским президентом, состоявшихся ранее. По словам президента Украины, Киев хочет мира «больше всех», и украинская вместе с американской стороной определяют шаги для его достижения.

Трамп анонсировал звонок Зеленскому после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным. США и Россия договорились начать переговоры по Украине, заявил американский лидер.

В переговорную команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф, уточнил американский президент. Трамп выразил надежду, что удастся добиться успеха.

В Кремле сообщили, что Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий мирным путем. Путин, в свою очередь, высказался за «необходимость устранения первопричин конфликта», согласившись с американским коллегой в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров».

Путин и Трамп провели телефонный разговор 12 февраля. Президент России пригласил коллегу в Москву. Они договорились продолжить личные контакты, в том числе об организации личных встреч, сообщил Кремль.