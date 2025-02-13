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Военная операция на Украине ,  
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Болтон заявил, что Трамп «сдался» Путину еще до переговоров

Болтон: Трамп сдался Путину еще до начала переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Путин добился ряда своих целей, поговорив с Трампом, считает бывший советник республиканца по нацбезопасности Джон Болтон. По его мнению, позиции администрации Трампа по конфликту были «написаны в Кремле»
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп «сдался» президенту Владимиру Путину в переговорах по Украине даже раньше, чем они начались, заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в комментарии CNN.

«Путин набрал целую серию побед сегодня. <...> Путин не хочет вести переговоры с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, Путин хочет вести их с Трампом, поскольку он сможет больше получить из этого, и он абсолютно прав», — сказал Болтон.

Он отметил, что администрация Трампа сейчас придерживается позиций, которые словно были «написаны в Кремле» и противоположны тем, что были у США и НАТО, — речь о приверженности территориальной целостности Украины и ее будущему членству в альянсе.

Болтон добавил, что российская сторона провела кампанию «лести» в адрес Трампа, что включает в себя освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля, освобождение Белоруссией американца, согласие Путина с Трампом в некоторых утверждениях и т.д.

По мнению экс-советника, нынешняя ситуация наносит «ощутимый» вред национальной безопасности США, а также показывает другим государствам, в том числе Китаю, что страна не склонна к противодействию против «агрессии» России.

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12 февраля Трамп сообщил о разговоре по телефону с Путиным — это была первая беседа после инаугурации республиканца, которую официально подтвердили обе стороны. По словам американского политика, стороны договорились, что команды Москвы и Вашингтона «немедленно приступят к переговорам» касательно украинского конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава государства «пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».

После беседы Трамп также позвонил Зеленскому. По итогам разговора американский лидер сказал, что президент Украины хочет мира, Зеленский, в свою очередь, подтвердил это и добавил, что Трамп проинформировал его о беседе с Путиным.

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