«С поразительной быстротой». Мировые СМИ — о разговоре Путина и Трампа

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый официальный телефонный разговор. Подробнее о том, что пишут о разговоре мировые СМИ, — в подборке РБК

New York Times (США)

«Заявление [Трампа] о планах начать работать с Россией над перемирием прозвучало на фоне опасений на Украине, что господин Путин и господин Трамп установят тесные отношения, которые отодвинут Украину на второй план в любых мирных переговорах. <…> Украинцы, похоже, оказались в ситуации, в которой у них мало рычагов влияния. Звонок между господином Путиным и господином Трампом произошел в тот же день, когда министр обороны Пит Хегсет, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заявил, что восстановление Украиной своих границ в том виде, в каком они были до 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, является «нереалистичной» целью».

CNN (США)

«Президент Украины Владимир Зеленский не был вовлечен [в подготовку разговора Трампа с Путиным], что является тревожным знаком для правительства в Киеве. Зеленский был в центре всего, что администрация Байдена делала в связи с войной. Трамп, конечно, позвонил Зеленскому позже в среду, но американский президент уже подогревает опасения, что он готовит решение, благоприятствующее России. <...>

Бывший президент Джо Байден также не проявлял энтузиазма к вступлению Украины в НАТО, опасаясь столкновения с обладающей ядерным оружием Россией, которое может перерасти в третью мировую войну. И то, что Трамп настаивает на том, чтобы европейские миротворцы не носили форму НАТО, многие наблюдатели сочтут столь же благоразумным шагом, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией.

<...> Никто в США и Европе не думал, что все можно отмотать на 2014 год. И Украина не смогла отвоевать свои земли на поле боя, несмотря на миллиарды долларов западной помощи. Тем не менее, убрав эти вопросы (членство в НАТО и возвращение к границам 2014 года. — РБК) со стола переговоров, «король сделок» Трамп лишил украинцев козыря, который можно было бы использовать для получения уступок от своего старого друга Путина».

The Times (Великобритания)

«90-минутный телефонный разговор президента Трампа с президентом Путиным в Москве воспринимают как доказательство того, что попытки изолировать Россию и превратить кремлевского лидера в международного изгоя провалились. <…>

В Киеве этот звонок, скорее всего, усилит опасения, что на мирных переговорах Трамп планирует оттеснить Украину на второй план. Однако поднять трубку, чтобы поговорить с Путиным, гораздо проще, чем закончить самую большую войну в Европе с 1945 года. Есть вопросы насчет способности президента США остановить боевые действия, не капитулируя полностью перед требованиями Москвы».

The Economist (Великобритания)

«Господин Трамп хвастался, что может заключить сделку менее чем за 24 часа. Этого не произошло. Но он тем не менее движется быстро, хотя и без признаков реального плана и с большим количеством свидетельств о беспорядке в его команде. <…>

Переговоры требуют прямых контактов. Но господин Трамп фактически начинает нормализацию отношений с Россией, не добиваясь ощутимых уступок. Действительно, пресс-секретарь господина Путина заявил, что переговоры должны включать больше, чем прекращение боевых действий; необходимо «устранить коренные причины конфликта», что на языке Кремля означает включение Украины в сферу влияния России».

Süddeutsche Zeitung (Германия)

«Трамп без обиняков отверг европейскую мантру о том, что судьба Украины не должна решаться без Украины и без европейцев. При нынешнем положении дел за столом переговоров, о которых объявили Трамп и Путин, будут присутствовать только два участника: Трамп и Путин. <…>

Фактически возможные территориальные уступки, возможная отсрочка вступления Украины в НАТО или защищенная в военном отношении буферная зона вдоль линии фронта могли бы стать ценными козырями на переговорах о прекращении огня. Запад мог бы откупиться от России в обмен на уступки. Но теперь Трамп уже от него отказался, его министр обороны напрасно поставил под сомнение принцип международного права относительно неприкосновенности государственных границ и ценность документов саммита НАТО — и Путину не придется за это платить никакую цену».

Le Figaro (Франция)

«Намерения США в отношении Украины раскрываются с поразительной быстротой, однако планы новой администрации с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом практически не развивались. Мы просто узнали, что от его предвыборного обещания разрешить конфликт «за 24 часа» мы перешли к сроку в сто дней. Пока президент общался с главой российского государства, его министр обороны разъяснял намерения Америки союзникам по НАТО во время встречи в штаб-квартире организации в Брюсселе.

Новая администрация США впервые обозначила красные линии своего участия в конфликте. Европейские союзники с нетерпением ждали первого визита министра обороны Пита Хегсета. Он не разочаровал ясностью своих замечаний относительно американского видения урегулирования конфликта на Украине. Его речь перед 31-м министром обороны НАТО и их украинским коллегой Рустемом Умеровым удивила своей жестокостью».

Australian Broadcasting Corporation, ABC (Австралия)

«Важно, что Трамп взял на себя роль прямого посредника. Многие президенты до него делегировали взаимодействие с иностранными державами своим вице-президентам или госсекретарям до момента подписания соглашения, но не Трамп. Трамп по своей природе переговорщик, и он явно верит, что сможет добиться прекращения войны.

Трудно сказать, как именно будет выглядеть любое мирное соглашение. Но мы знаем, чего в нем точно не будет — министр обороны США Пит Хегсет исключил некоторые ключевые требования, которые хотела Украина. <…> Тот факт, что [Трамп] поговорил с Путиным, несомненно, хорош. Учитывая огромный ядерный арсенал России, диалог между президентами США и России — это благо. И прекращение кровопролития на Украине тоже было бы хорошо. Но долгосрочный посыл для России или любой другой страны, желающей захватить чужую территорию, заключается в том, что насилие может сработать».

Washington Post (США)

«Звонок, который, по словам Кремля, длился почти 90 минут, проиллюстрировал углубляющийся союз между Трампом и Путиным таким образом, который, вероятно, не удовлетворит Зеленского. Предлагая первый набросок своего видения мирного соглашения, Трамп сосредоточился на условиях, которые больше всего волнуют Россию, и, похоже, исключил членство Украины в НАТО, возложив основное бремя по ее защите на Европу. <...>

Заявления Трампа означают серьезные уступки Путину еще до официального начала переговоров. Путин давно стремится не допустить Украину в НАТО, и даже если у Трампа не было намерения принять Киев в альянс, он мог сохранить саму эту возможность в качестве разменной монеты. Путин также хотел вести переговоры о будущем Украины напрямую с американским лидером в обход Киева — и Трамп, судя по всему, пошел ему и в этом навстречу в среду».

Al Jazeera (Катар)

«Он сказал, что президент Путин открыт к идее прекращения боевых действий. Возможно, даже прекращения огня в обозримом будущем, как выразился президент Трамп. Но в этих словах очень хорошо слышен транзакционный характер того, как президент Трамп относится к любым переговорам о прекращении войны на Украине. Это связано с возвращением денег, которые, по его словам, были предоставлены Украине — $350 млрд, которые, как он утверждает, поступили от США во время войны.

Таким образом, мы видим начало этапа переговоров при посредничестве США, которые уже в значительной степени склоняются на сторону России. <...> Трамп ясно дал понять, что следующий этап этого процесса будет на Мюнхенской конференции по безопасности в конце этой недели, где лидеры со всего мира соберутся, чтобы поговорить о европейской безопасности».

Politico (США)

«Длинный рассказ президента о телефонном разговоре, опубликованный в социальных сетях, ознаменовал серьезный сдвиг в позиции США по отношению к России, обозначив желание Трампа нормализовать отношения, несмотря на вторжение этой страны на Украину в 2022 году, и его готовность серьезно относиться к лидеру России в отношении общего желания прекратить войну, которую он развязал, без провокаций. <...>

После прямых угроз в адрес Путина в первые дни пребывания в должности новая публичная позиция Трампа по отношению к Путину, похоже, стала тем, чего опасались сторонники Украины, — резким поворотом в американской внешней политике, фактически противоположным подходу президента Джо Байдена, который разорвал дипломатические связи с Россией и отдал приоритет тесной координации с Зеленским и союзниками по НАТО. Однако Байден, хотя он и говорил об этом не так прямо, как Хегсет во вторник, никогда не поддерживал перспективное членство Украины в НАТО.

Но если Байден говорил об обороне Украины как об экзистенциальном вопросе для всех демократий, то Трамп продолжает равнодушно говорить о характере самой борьбы. На вопрос репортеров в Овальном кабинете в среду, не являются ли заявления Хегсета уступками России, президент уклонился от ответа, сказав, что люди должны «сделать свой собственный вывод», основываясь на том, «как идет война».

«Страна» (Украина)

«Проблем на пути к прекращению огня немало. Но явный настрой Трампа завершить войну, позитивная реакция Путина на разговор, публичные заявления Зеленского и его команды о старте переговоров дают определенную надежду на то, что на сей раз они не сорвутся и война будет завершена. Тем более что создаваемое всеми этими заявлениями ожидание в обществах скорого мира может само по себе стать сильным фактором, оказывающим влияние на руководство воюющих стран.

С другой стороны, время переговоров очень опасное, так как много есть сторон, заинтересованных в их срыве. <…>

Сейчас тоже много рисков. Много желающих не допустить окончания войны. Плюс пока еще не до конца понятное влияние разговоре о мире на воюющие армии и на управляемость ими. Поэтому чем быстрее прекратится огонь, тем больше шансов, что удастся договориться о мире и ситуация не сорвется в эскалацию».