FT узнала, что в ЕС опасаются требований Трампа по восстановлению Украины
Президент США Дональд Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев для контроля за соблюдением мирного соглашения, ожидают европейские чиновники, опрошенные Financial Times.
«Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических вопросов, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп видит в нас деньги. И, честно говоря, нам неясно, каким будет наше место за столом [переговоров] в обмен на эти деньги», — рассказал один из источников.
Есть предел возможностей Евросоюза по масштабам предоставления Украине денег, оружия и военной техники, подчеркнул европейский дипломат. По его словам, ЕС не устроит вариант, при котором США скажут: «Мы договорились о прекращении огня, а за вами все остальное».
Европейские дипломаты опасаются, что ЕС будет трудно выстроить диалог с США, проблемы испытывает даже глава Еврокомиссии (главный исполнительный орган союза) Урсула фон дер Ляйен. Она на днях встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, но стороны не вдавались в подробности будущего украинского урегулирования. По словам источников, европейское руководство видит в спецпосланнике Ките Келлоге более важного собеседника.
«Институты ЕС все еще пытаются найти нужного человека, имеющего прямой доступ к Трампу, чтобы поговорить с ним», — рассказал один из собеседников FT.
О планах США после заключения мира возложить на Европу соблюдение условий соглашения рассказал советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. По сведениям Reuters, Вашингтон предложит ЕС нарастить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Россией, чтобы улучшить украинские переговорные позиции.
Отношения Евросоюза с новой администрацией США «настолько плохи, что их практически не существует», подтверждают источники Politico. По данным издания, европейских дипломатов застали врасплох заявления Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возврата Украины к границам до 2014 года и ее вступления в НАТО.
«Европейский континент заслуживает быть свободным от любой агрессии, но больше всего в эту коллективную и индивидуальную оборону должны вкладывать [страны] региона», — сказал Хегсет.
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