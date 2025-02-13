FT узнала, что в ЕС опасаются требований Трампа по восстановлению Украины

США обещают обязать Европу контролировать соблюдение будущего перемирия, но в ЕС предупреждают, что такой вариант их не устроит. По мнению источников FT, Трамп видит в европейцах источник денег, а не участников переговоров

Стена памяти перед Михайловским Златоверхим монастырем, Киев, Украина (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп потребует от Евросоюза оплатить восстановление Украины и разместить миротворцев для контроля за соблюдением мирного соглашения, ожидают европейские чиновники, опрошенные Financial Times.

«Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических вопросов, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства. Трамп видит в нас деньги. И, честно говоря, нам неясно, каким будет наше место за столом [переговоров] в обмен на эти деньги», — рассказал один из источников.

Есть предел возможностей Евросоюза по масштабам предоставления Украине денег, оружия и военной техники, подчеркнул европейский дипломат. По его словам, ЕС не устроит вариант, при котором США скажут: «Мы договорились о прекращении огня, а за вами все остальное».

Европейские дипломаты опасаются, что ЕС будет трудно выстроить диалог с США, проблемы испытывает даже глава Еврокомиссии (главный исполнительный орган союза) Урсула фон дер Ляйен. Она на днях встретилась с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, но стороны не вдавались в подробности будущего украинского урегулирования. По словам источников, европейское руководство видит в спецпосланнике Ките Келлоге более важного собеседника.

«Институты ЕС все еще пытаются найти нужного человека, имеющего прямой доступ к Трампу, чтобы поговорить с ним», — рассказал один из собеседников FT.

О планах США после заключения мира возложить на Европу соблюдение условий соглашения рассказал советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц. По сведениям Reuters, Вашингтон предложит ЕС нарастить закупки американского оружия для Украины в преддверии возможных мирных переговоров с Россией, чтобы улучшить украинские переговорные позиции.

Отношения Евросоюза с новой администрацией США «настолько плохи, что их практически не существует», подтверждают источники Politico. По данным издания, европейских дипломатов застали врасплох заявления Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности возврата Украины к границам до 2014 года и ее вступления в НАТО.

«Европейский континент заслуживает быть свободным от любой агрессии, но больше всего в эту коллективную и индивидуальную оборону должны вкладывать [страны] региона», — сказал Хегсет.