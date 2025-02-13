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Военная операция на Украине ,  
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Politico сообщило об опасениях Европы из-за разговора Трампа и Путина

Politico: в Европе давно опасались разговора Трампа и Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
В Европе давно «боялись» разговора Трампа с Путиным, а после беседы настаивают на участии в переговорах по Украине, пишет Politico. По данным Bloomberg, США не уведомили европейских союзников о предстоящем разговоре

Первый официальный разговор президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным стал моментом, которого европейцы и украинцы «боялись месяцами, если не годами», пишет Politico.

Европейские чиновники не получили предварительного уведомления о разговоре Трампа с Путиным, сообщает Bloomberg со ссылкой на одного из чиновников. Другие собеседники агентства из числа чиновников ЕС назвали это «предательством», обеспокоенные тем, что США пойдут на уступки России.

Politico отмечает, что отношения Евросоюза с новой администрацией США «настолько плохи, что их практически не существует». Европейские дипломаты «казалось, не знали, как реагировать» на заявления Трампа и шефа Пентагона Пита Хегсета о «нереалистичности» возврата Украины к границам до 2014 года и ее вступления в НАТО, говорится в материале.

Главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании после этого выступили в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас в X написала, что «в любых переговорах Европа должна играть центральную роль». «Независимость и территориальная целостность Украины являются безусловными. Нашим приоритетом сейчас должно стать укрепление Украины и предоставление надежных гарантий безопасности», — подчеркнула она.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила журналистам: «Мира можно достичь только сообща. А это значит: с Украиной и с европейцами».

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Хегсет заявил о невозможности возврата к существовавшим до 2014 года границам и «нереалистичности» вступления Украины в НАТО на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе 12 февраля, назвав последнее «иллюзорной целью». Трамп поддержал его позицию, допустив, что Украина сможет со временем вернуть утраченные территории. 

Министр обороны Украины Рустем Умеров, комментируя заявление Хегсета, сказал, что позиция Киева по вопросу вступления в НАТО остается неизменной.

12 февраля президент США поговорил по телефону сначала с Путиным, а затем с Зеленским, после чего заявил, что оба лидера хотят мира. По словам республиканца, с Путиным они договорились о «немедленном начале переговоров». Трамп заявил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Путин в разговоре «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта, а также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщили в Кремле.

Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Украина «больше всех хочет мира» и поддержал слова республиканца let's get it done (с англ. давайте сделаем это). Глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что после разговора Трамп и Зеленского сообщил, что стороны «договорились о начале работы команд над вопросами справедливого завершения» конфликта.

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