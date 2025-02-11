Хегсет заявил о расчете Трампа на «скорый» конец конфликта на Украине

Трамп рассчитывает на скорое достижение мирной сделки по Украине, заявил Хегсет. Он добавил, что США переоценивают развертывание своего контингента и после прекращения огня смогут завершить этот процесс

Пит Хегсет (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на «скорое» заключение мирной сделки по Украине, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет журналистам. Трансляция велась на странице американского Министерства обороны в X.

Отвечая на вопрос, планируют ли США сократить численность военного контингента в Европе, чтобы сконцентрироваться на Китае, Хегсет сообщил, что пока таких планов нет, а Вашингтон переоценивает развертывание своих сил в мире. Эту переоценку можно будет завершить в том числе после достижения мирного соглашения по Украине, рассказал министр обороны США.

«Мы должны обеспечить безопасность израильских друзей, мирно разрешить конфликт на Украине. Но это не должно определять, как мы ориентируемся. И, надеюсь, со скорой мирной сделкой по Украине, достижению которой привержен президент, мы сможем завершить оценку развертывания сил», — сказал он.

Хегсет добавил, что в ходе заседания контактной группы по обороне Украины (UCDG), которое состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, он собирается обсудить с европейскими союзниками «возможности, лидерство, усиление, распределение бремени». «Европейский континент заслуживает быть свободным от любой агрессии, но больше всего в эту коллективную и индивидуальную оборону должны вкладывать [страны] региона», — подчеркнул шеф Пентагона.

26-е заседание контактной группы по обороне Украины впервые пройдет под председательством Великобритании — до этого ее возглавляли США. Как пишет Associated Press, Хегсет хочет быть в «режиме слушания» на встрече с украинскими коллегами и на заседании министров обороны НАТО 13 февраля. Объявления о новых поставках оружия Украине не ожидается.

В сообщении Пентагона по поводу предстоящей поездки Хегсета говорилось, что он в ходе встречи «подтвердит приверженность президента Трампа дипломатическому прекращению войны на Украине как можно скорее» и «подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в области безопасности».

Reuters сообщал, что администрация Трампа предложит ЕС закупать у США больше оружия для Украины. Эту идею планирует обсудить с европейскими союзниками на Мюнхенской конференции по безопасности спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог.

Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов отмечал, что в Европе не ожидают «твердых обязательств» от США по Украине.

Москва осуждает поставки оружия Киеву и заявляет, что это не изменит исхода конфликта, а лишь затягивает его.