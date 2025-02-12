Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Страны Европы стремятся попасть за стол переговоров по решению конфликта Москвы и Киева, а потому сближаются с США, которые заняли более жесткую позицию в отношении Украины, пишет Politico

Фото: John Moore / Getty Images

Стратегия ЕС относительно российско-украинского конфликта меняется под влиянием США, Европа склоняется от обещаний непоколебимой поддержки к усилиям по давлению на Киев для возобновления переговоров, пишет Politico.

Изменения будут заметны на этой неделе во время Мюнхенской конференции по безопасности 14–16 февраля. Как прогнозирует издание, в этот раз форум будет разительно отличаться от встреч периода президентства Джо Байдена, который регулярно обещал помогать Киеву «столько, сколько потребуется».

«Как [европейцы] позиционируют себя… быть за столом, а не в меню. Вот и весь спор», — сказал бывший помощник генерального секретаря НАТО Камиль Гранд.

В прошлом месяце украинский президент Владимир Зеленский выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к Европе и допустит ее до переговоров о прекращении конфликта. Он призвал ЕС стать более сильным глобальным игроком.

Европейский чиновник из военной среды на условиях анонимности заверил Politico, что ЕС «возьмет на себя инициативу, если американцы этого не сделают».

В начале февраля Великобритания возглавила встречу партнеров Киева в формате Ukraine Defense Contact Group, впервые заменив США. Встреча пройдет перед саммитом министров обороны стран альянса.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет приедет на заседание контактной группы. Как выяснил телеканал ABC, министр не планирует делать каких-либо заявлений о новых поставках оружия Украине от США и будет скорее слушателем на этой встрече, как и на встрече глав министерств обороны стран НАТО днем позднее.