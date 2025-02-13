WSJ сообщила, что Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа

Пекин предложил встречу лидеров США и России без Зеленского, а также допустил, что может стать гарантом сделки и отправить миротворцев, выяснила WSJ. В США и Европе отнеслись к идее скептически

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Китайские чиновники предложили организовать саммит для встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Предложенный Пекином формат встречи не предусматривает участие украинского президента Владимира Зеленского.

Помимо организации встречи, Пекин выразил готовность в содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия. В частности, в предложении упоминается роль Китая как гаранта и отправка миротворцев.

В США и Европе скептически отнеслись к этой инициативе в связи с близкими отношениями России и Китая. «Это абсолютно неосуществимо», — оценил источник издания в Белом доме.

Несколько опрошенных WSJ европейских чиновников считают, что Китай устраивает затягивание конфликта, расходующего военные ресурсы Европы и США, а также увеличивающего зависимость Москвы от Пекина. Они выразили опасение, что Трамп может поступиться европейскими интересами ради большой сделки с Китаем.

Китай заинтересован в посреднической миссии, чтобы наладить контакт с Трампом из-за его таможенных пошлин, объясняет WSJ. По словам источников газеты, при этом китайский председатель Си Цзиньпин не хочет, чтобы любое содействие урегулированию конфликта стало бы угрозой для тесных отношений Москвы и Пекина. Инициатива Китая не включает в себя никаких обязательств по снижению экономической поддержки Москвы.

Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться лично и начать обсуждение урегулирования конфликта. После этого американский лидер созвонился с Зеленским. По словам Трампа, оба президента желают мира, а встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии.