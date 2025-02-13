WSJ сообщила, что Китай предложил организовать встречу Путина и Трампа
Китайские чиновники предложили организовать саммит для встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Предложенный Пекином формат встречи не предусматривает участие украинского президента Владимира Зеленского.
Помимо организации встречи, Пекин выразил готовность в содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия. В частности, в предложении упоминается роль Китая как гаранта и отправка миротворцев.
В США и Европе скептически отнеслись к этой инициативе в связи с близкими отношениями России и Китая. «Это абсолютно неосуществимо», — оценил источник издания в Белом доме.
Несколько опрошенных WSJ европейских чиновников считают, что Китай устраивает затягивание конфликта, расходующего военные ресурсы Европы и США, а также увеличивающего зависимость Москвы от Пекина. Они выразили опасение, что Трамп может поступиться европейскими интересами ради большой сделки с Китаем.
Китай заинтересован в посреднической миссии, чтобы наладить контакт с Трампом из-за его таможенных пошлин, объясняет WSJ. По словам источников газеты, при этом китайский председатель Си Цзиньпин не хочет, чтобы любое содействие урегулированию конфликта стало бы угрозой для тесных отношений Москвы и Пекина. Инициатива Китая не включает в себя никаких обязательств по снижению экономической поддержки Москвы.
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, по итогам которого договорились встретиться лично и начать обсуждение урегулирования конфликта. После этого американский лидер созвонился с Зеленским. По словам Трампа, оба президента желают мира, а встреча с Путиным может пройти в Саудовской Аравии.
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