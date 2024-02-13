Путин поручил включить Шебекино в особую экономическую зону

Шебекино — российский город, расположенный в нескольких километрах от украинской границы. С начала конфликта он регулярно подвергался обстрелам. Путин поддержал создание ОЭЗ в регионе, включающую в себя Шебекино

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил к 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую в себя город Шебекино, говорится в перечне поручений главы государства по итогам пресс-конференции («Итоги года с Владимиром Путиным») 14 декабря.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя г. Шебекино. Срок — до 15 мая 2024 года», — сказано в поручении. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор региона Вячеслав Гладков.

С просьбой о создании ОЭЗ в Белгородской области к Путину во время прямой линии обратилась директор шебекинского завода «Аллнекс Белгород» Оксана Косицына. В видеосообщении она напомнила, что многие предприятия в районном центре подверглись атакам со стороны вооруженных сил Украины и были разрушены: «Хотим попросить, привлечь ваше внимание к этой проблеме и помочь с восстановлением в виде федеральных грантов, которые позволят сохранить более 3 тыс. рабочих мест и восстановить уникальные производства продуктов, которые сейчас находятся в санкционном списке, но мы их производим на территории Российской Федерации. А также ввести особую экономическую зону хотя бы на три-пять лет, чтобы помочь восстановиться производствам после террористической атаки со стороны Украины».

«Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино и создание там такой зоны надо поддержать. Попрошу правительство внести предложения в ближайшее время», — пообещал тогда Путин.

Шебекино находится примерно в 5 км от границы с Харьковской областью. Население города до начала военной операции на Украине составляло почти 40 тыс. человек. Шебекино — крупнейший населенный пункт, расположенный настолько близко к украинской границе. Для сравнения: Белгород находится примерно в 40 км от границы.

В Шебекино находятся несколько крупных предприятий, в том числе лакокрасочный завод «Краски Белогорья», завод «Премиксов номер 1», производящий премиксы для всех видов животных, птицы и рыбы (оба эти завода подверглись обстрелу 31 мая, что привело к пожарам на их территории). Также Шебекино известно благодаря макаронно-кондитерской фабрике. В городе расположен и производитель искусственных сапфиров завод «Монокристалл».

После начала российской спецоперации город регулярно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В конце мая Гладков объявил о вывозе детей из приграничных Шебекинского и Грайворонского округов в соседние регионы. Спустя несколько дней на фоне продолжающихся массированных обстрелов власти объявили добровольную эвакуацию из Шебекино.