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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли окраину села Муром Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

ВСУ обстреляли окраину села Муром Шебекинского района из артиллерии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посекло крыши трех частных жилых домовладений», — написал он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Село Муром находится в трех километрах от российско-украинской границы.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов со стороны Украины.

Накануне, 29 сентября, ВСУ обстреляли город Шебекино тремя минометными и шестью танковыми снарядами, писал Гладков. В результате обстрела никто не пострадал, повреждения получили несколько цехов промышленного предприятия.

Утром 30 сентября на подлете к Белгороду силы ПВО сбили воздушные цели. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области

15 января 1969 года
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